واکنش شدیداللحن حماس به یاوه گویی نتانیاهو در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی سخنرانی جنایتکار جنگی بنیامین نتانیاهو، که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی‌ای که بیشتر کشورهای جهان آن را تحریم کردند و او را تنها و منزوی گذاشتند تا جز با خودش و شمار اندکی از حامیانش سخن نگوید نکات زیر را مورد تاکید قرار می‌دهد؛

جای شگفتی است که به یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب اجازه داده می‌شود در سازمان ملل درباره عدالت، انسانیت و حقوق سخنرانی کند، در حالی که خود هر روز آنها را در نوار غزه نقض و پایمال می‌کند.

تکرار دروغ‌های او و انکار آشکارش نسبت به جنایات نسل‌کشی، کوچ اجباری و گرسنگی سازمان‌یافته‌ای که او و ارتش فاشیستش علیه مردم ما در غزه مرتکب شده‌اند، چیزی از واقعیت‌های ثابت‌شده و مستند در گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی نمی‌کاهد.

اصرار نتانیاهو بر تکرار تبلیغات سیاه و ادعاهای دروغینش درباره وقایع هفتم اکتبر چیزی جز عقب‌گرد و فرار به گذشته نیست، به‌ویژه پس از آنکه این تبلیغات گمراه‌کننده در برابر افکار عمومی جهان فرو ریخت. او همچنان اصطلاح «یهودستیزی» را به عنوان بهانه‌ای فرسوده به کار می‌برد تا مخالفت‌های بین‌المللی با نسل‌کشی و گرسنگی‌دادن به مردم غزه طی ۲۳ ماه گذشته را نادیده بگیرد.

نمایش مضحک او در تظاهر به اندوه برای اسرای اسرائیلی و ادعای خطاب قرار دادنشان از طریق بلندگوها، نمودی از ذهنیت بیمار استعمارگرانه اوست. نتانیاهو خود مسئول اصلی بن‌بست در رسیدن به توافقی برای آزادی اسرا است؛ زیرا با لجاجت بر ادامه جنگ اصرار می‌ورزد، توافق امضا شده در ژانویه گذشته را زیر پا گذاشت و حتی در اقدامی ناکام، برای ترور هیئت مذاکره‌کننده حماس در قطر به عنوان میانجی بین‌المللی تلاش کرد. اگر او واقعاً نگران سرنوشت اسرا بود، باید بمباران وحشیانه، نسل‌کشی و ویرانگری شهر غزه را متوقف می‌کرد؛ اما او دروغ می‌گوید و همچنان جان آنان را به خطر می‌اندازد.

توجیهات دروغین او برای ادامه تجاوز به شهر غزه، با این ادعا که در ساختمان‌های هدف‌گرفته‌شده مبارزان مقاومت حضور دارند، چیزی جز پوششی جعلی برای پنهان‌سازی جنایات جنگی آشکار و جنایت علیه بشریت نیست که هر روز علیه کودکان و غیرنظامیان بی‌دفاع انجام می‌دهد.

همچنین ادعای او مبنی بر اینکه جنبش حماس در پی کشتن یهودیان در سراسر جهان است، بخشی از کارزار سازمان‌یافته او برای جوسازی علیه ملت فلسطین و مقاومت مشروع ملی آن است. حماس و مقاومت فلسطین بارها تأکید کرده‌اند که نبردشان صرفاً با اشغالگری است که بر سرزمین و مقدسات فلسطین مسلط شده و هدف آن تحقق حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خویش است.

سخنان نتانیاهو درباره تلاش برای تسلط بر نوار غزه و گماشتن دولتی دست‌نشانده در آن، سرابی بیش نیست و هرگز محقق نخواهد شد. ملت فلسطین بارها استواری و پایبندی خود را به رد هرگونه قیمومیت و وابستگی اثبات کرده است.

تحریم گسترده سخنرانی او از سوی هیئت‌های کشورهای جهان، بازتاب‌دهنده عمق انزوای بین‌المللی نتانیاهو و رژیم یاغی اوست و در عین حال، نشان‌دهنده گسترش همبستگی جهانی با حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت و برپایی کشور مستقل خویش؛ حقی که ثمره جان‌فشانی‌ها و مبارزه عادلانه این ملت علیه اشغالگری است.

تأسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس، حقی اصیل و غیرقابل تصرف است و جنایات اشغالگران و سیاست‌های فاشیستی آنان هرگز نمی‌تواند این حق را نابود کند. ملت ما به سرزمین خود پایبند است و در مسیر آزادی و بازگشت تا برپایی کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس پابرجا خواهد ماند.