عزت الرشق: نتانیاهو یک دروغگو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، عزت الرشق، یکی از رهبران حماس، اظهارات امروز بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در صحن سازمان ملل را جنون خواند و اعلام کرد که جهان در برابر او ایستاده است.

الرشق در این باره با تشبیه نتانیاهو به فرعون و الهام از آیه شریفه «فحشر فنادی» گفت: نتانیاهو احضار کرد و فراخواند، اما کسی حاضر نشد؛ تمام جهان عقب‌نشینی کرد و تنها گروهی از مواجب‌بگیران باقی ماندند که برای تأیید نسل‌کشی با تشویق به سالن سازمان ملل وارد شدند.

وی با اشاره به خالی شدن صحن سازمان ملل به هنگام سخنرانی نتانیاهو، بیان کرد: طوفان الاقصی آگاهی جمعی بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده است که امروز در اجماع جهانی بر تحقیر نتانیاهو و محکومیت سخنانش پیش از بیان آن، تجلی یافته است. هیچ انسانی، پیش از آنکه سیاستمداری مسئول باشد، حاضر نیست خود را با جنایت صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه مرتبط سازد، حتی اگر این ارتباط صرفاً گوش دادن به سخنرانی باشد.

این مقام حماس تاکید کرد که نتانیاهو نه به عنوان شخص، بلکه به عنوان نماینده رژیم اشغالگر بر روی سکو رفت.

او گفت: نتانیاهو دیگر به عنوان یک فرد مطرود نیست، بلکه رژیم اشغالگر، ننگی است که همه از آن دوری می‌کنند.

الرشق در مورد محتوای سخنرانی نتانیاهو اظهار داشت: طاغوت‌های قاتل در طول تاریخ، سخنان خود را جز با دروغ‌هایی که عقول حامیانشان را فریب می‌دهند، بنا نکرده‌اند و خلاصه‌ی نظر من در مورد محتوا این است: نتانیاهو یک دروغگو است.