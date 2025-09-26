سخنگوی حماس: جای نتانیاهو در زندان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، طاهر النونو، مشاور رسانهای رئیس دفتر سیاسی حماس، با انتقاد شدید از اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، گفت: اینکه نتانیاهو هیئت اسرائیلی را مجبور به دست زدن برایش میکند نشان دهنده این است که وی به جنون خود بزرگ بینی مبتلا شده است.
النونو گفت: تحریم سخنرانی نتانیاهو نمایانگر انزوای اسرائیل و نتایج نسل کشی در غزه است.
وی تاکید کرد: جایگاه واقعی نتانیاهو، نه در سازمان ملل، بلکه در زندان به عنوان یک جنایتکار جنگی است.
وی همچنین خواستار توقف جنگ و مجازات رژیم صهیونیستی شد و آن را موضع اخلاقی و انسانی مورد انتظار از رهبران جهان دانست.
مشاور رسانهای حماس با تاکید بر اراده فلسطینی، عربی و بینالمللی، اعلام کرد که کشور فلسطین، برخلاف میل نتانیاهو، تشکیل خواهد شد.
او این اظهارات را در واکنش به سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل و در چارچوب جنگ غزه بیان کرد.
