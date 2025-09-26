سوغاتی سه امتیازی آلومینیوم از اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال ذوب آهن و آلومینیوم در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر شامگاه جمعه ۴ مهر و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و با قضاوت میثم حیدری به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود آلومینیوم خاتمه یافت.
در نیمه اول، شاگردان قاسم حدادیفر و سید مجتبی حسینی نمایش پایاپایی داشتند اما آلومینیوم با استفاده از یک فرصت حساس موفق به باز کردن دروازه حریف شد.
در دقیقه ۳، بهروز نوروزیفرد برای آلومینیوم توپ را به تور دروازه ذوبآهن رساند اما پس از بازبینی صحنه توسط کمکداور ویدئویی (VAR)، این گل مردود اعلام شد.
در دقیقه ۲۴ نیز شایان مصلح برای ذوبآهن موفق به گلزنی شد، اما این گل نیز با تصمیم VAR لغو شد.
سرانجام در دقیقه ۵+۴۵، روی یک ضربه پنالتی، رحمان جعفری گل پیروزیبخش آلومینیوم را به ثمر رساند تا تیم سید مجتبی حسینی نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به پایان ببرد.
در نیمه دوم، ذوبآهن به دنبال جبران نتیجه بود اما حملات این تیم با بیدقتی و حضور دفاعی منسجم آلومینیوم بیثمر ماند. علاوه بر این، در دقیقه ۶۷ اتفاق مهمی رخ داد و عرفان قهرمانی بازیکن ذوبآهن پس از دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد تا شاگردان قاسم حدادیفر ادامه بازی را با یک بازیکن کمتر دنبال کنند.
با وجود تلاشهای ذوبآهن در دقایق پایانی برای تغییر نتیجه، آلومینیوم توانست دروازه خود را بسته نگه دارد و با همان نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شود.
آلومینیوم با کسب این پیروزی ۶ امتیازی شد و ذوب آهن هم ۴ امتیازی باقی ماند.
