به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم هفته پنجم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه با انجام ۵ بازی پیگیری خواهد که در مهم‌ترین دیدار تیم‌های شمس آذر و استقلال در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی هم قرار می‌گیرند. با توجه به تساوی تراکتور مقابل فجر سپاسی در روز اول این ممکن است پس از پایان دیدارهای امروز صدر جدول دست خوش تغییراتی شود.

خیبر - سپاهان

در اولین بازی امروز دو تیم خیبر و سپاهان در شرایطی رو در روی هم قرار می‌گیرند که شاگردان سید مهدی رحمتی در خیبر با پیروزی در این بازی سخت خانگی می‌توانند بار دیگر به صدر جدول صعود کنند. تیم سپاهان هم با هدایت محرم نویدکیا هنوز طعم پیروزی را نچشیده است و عدم پیروزی در این دیدار می‌تواند تبعات بدی برای کادر فنی زردپوشان داشته باشد.

خیبر و سپاهان تاکنون سه بار به مصاف هم رفته‌اند که در هر سه بازی سپاهانی‌ها پیروز از زمین بازی خارج شده‌اند و تاکنون خیبر موفق به شکست این تیم نشده است و باید دید آیا در بازی امروز طلسم خیبر شکسته خواهد شد یا خیر. این بازی از ساعت ۱۷ و با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

گل گهر - فولاد

تیم فوتبال گل گهر که در تعقیب تراکتور در صدر جدول است امروز این فرصت را دارد تا با کسب یک پیروزی شیرین خانگی صدرنشین فوتبال ایران شود. در طرف مقابل تیم فولاد با هدایت یحیی گل محمدی در فصل جدید موفق شد هفته گذشته برای اولین بار با کسب سه امتیاز از زمین بازی خارج شود تا فشار از روی دوش بازیکنان و کادر فنی این تیم تا حدی برداشته شود.

تیم فولاد هم این فرصت را دارد تا با کسب دومین برد متوالی خود در فصل بیست و پنجم، تا رده چهارم جدول صعود کند. در ۱۰ دیدار رو در روی گذشته دو تیم ۴ پیروزی از آن گل گهر و سه پیروزی از آن فولاد بوده است و سه بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.

این بازی از ساعت ۱۷ و با قضاوت فرهاد تمرینی در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار خواهد شد.

ذوب آهن - آلومینیوم

تیم فوتبال ذوب‌آهن در ادامه روند سینوسی خود در فصل جاری امروز از آلومینیومی میزبانی خواهد کرد که پس از سه شکست متوالی، هفته گذشته با شکست استقلال خوزستان موفق شد اولین پیروزی فصل را به دست آورد.

ذوب‌آهن از ۴ دیدار گذشته خود موفق به ثبت یک پیروزی، دو شکست و یک تساوی شده است. در ۱۰ دیدار رو در روی گذشته دو تیم سه پیروزی از آن ذوب‌آهن و دو پیروزی از آن آلومینیوم بوده است و پنج بار هم دیدارهای این دو تیم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. این بازی از ساعت ۱۸:۳۰ و با قضاوت میثم حیدری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

شمس آذر - استقلال

تیم شمس آذر در فصل جدید و در تمامی دیدارهای خود با کسب یک امتیاز از زمین بازی خارج شده است و شاگردان وحید رضایی در هیچ دیدار پیروز نشده اند و شکست خورده نبوده‌اند.

تیم استقلال در هفته گذشته با حاشیه‌های زیادی همراه بود و مدیران این باشگاه حمایت خود را از ساپینتو و اعضای کادر فنی اعلام کردند. استقلال در صورتی که نتواند در این بازی خارج از خانه سه امتیاز را کسب کند با شرایطی سختی مواجه خواهد شد. رستم آشورماتوف و عارف غلامی دو مدافع مصدوم استقلال به این بازی رسیده‌اند اما غلامی هنوز به آمادگی ۱۰۰ درصدی از لحاظ بدنی نرسیده و در لیست ساپینتو قرار نخواهد گرفت. همچنین شاگردان این مربی پرتغالی می‌توانند با کسب سه امتیاز، به صدر جدول صعود کنند.

در پنج دیدار رو در روی گذشته دو تیم یک پیروزی سهم شمس آذر و سه پیروزی از آن استقلال بوده و یک دیدار هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. این دیدار از ساعت ۱۹ و با قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار خواهد شد.

استقلال خوزستان - مس رفسنجان

تیم فوتبال استقلال خوزستان که هفته گذشته اولین شکست خود را در فصل جدید لیگ برتر تجربه کرد امروز به دنبال سه امتیاز دیدار خانگی خواهد بود. تیم مس رفسنجان هم با هدایت رسول خطیبی هنوز موفق به کسب پیروزی نشده است و نارنجی‌پوشان به دنبال اولین سه امتیاز خود هستند.

استقلال خوزستان و مس رفسنجان تاکنون ۶ بار رو در روی هم قرار گرفته‌اند که سهم استقلال خوزستان سه و سهم مس یک پیروزی بوده و دو بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.

این بازی از ساعت ۱۹:۱۵ و با قضاوت علی سام در ورزشگاه تختی آبادان برگزار خواهد شد.

نتایج و برنامه دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر به شرح زیر است:

* تراکتور صفر - فجر سپاسی صفر

* پرسپولیس صفر - ملوان صفر

جمعه ۴ مهر

* خیبر - سپاهان؛ ساعت: ۱۷:۰۰

* گل گهر - فولاد؛ ساعت: ۱۷:۰۰

* ذوب‌آهن - آلومینیوم؛ ساعت: ۱۸:۳۰

* شمس آذر - استقلال؛ ساعت: ۱۹:۰۰

* استقلال خوزستان - مس رفسنجان؛ ساعت: ۱۹:۱۵

شنبه ۵ مهر

* پیکان - چادرملو؛ ساعت: ۱۷:۱۵