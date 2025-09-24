عرب براقی و کاظمی داوران سرخابی ها در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داوران بازیهای هفته پنجم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:
پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴
* تراکتور تبریز - فجرسپاسی شیراز
داور: موعود بنیادیفرد کمکها: علیرضا ایلدروم، محمدعلی پورمتقی و مهرداد خسروی داور VAR: پیام حیدری کمک: شبیر بهروزی ناظر: محمدرضا فلاح
* پرسپولیس- ملوان بندرانزلی
داور: امیر عرببراقی کمکها: امیرمحمد داودزاده، امین زاهدی، علی بای داور VAR: کوپال ناظمی کمک: فرهاد مروجی ناظر: رضا سخندان
جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴
* خیبر خرمآباد- سپاهان اصفهان
داور: بیژن حیدری کمک: رحیم حاجیپور، علیرضا طاهرخانی و رسول اولیایی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: حسین زمانی ناظر: یداله جهانبازی
* گلگهر سیرجان- فولاد خوزستان
داور: فرهاد امینی کمک: حمیدرضا افشون، رضا احمدی و سیدحسین حسینی داور VAR: وحید زمانی کمک: مسعود حقیقی ناظر: محسن قهرمانی
* ذوبآهن اصفهان- آلومینیوم اراک
داور: میثم حیدری کمکها: صادق رستمی، سامان سحاب منش، میثم عباسپور داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: بهمن عبداللهی
* شمسآذر قزوین- استقلال تهران
داور: سیدوحید کاظمی کمکها: علی احمدی، امین قدیری و ناصر جنگی داور VAR: سیدرضا مهدوی کمک: ایمان کهیش ناظر: نادر جعفری
* استقلال خوزستان- مس رفسنجان
داور: علی سام کمکها: علیرضا مرادی، علی فراهانی و رضا مرادی داور VAR: امیر عرببراقی کمک: فرهاد فرهادپور
شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴
* پیکان - چادرملو اردکان
داور: حسن اکرمی کمکها: بهزاد پناهی، میلاد قاسمی و غلامرضا ادیبی داور VAR: پیام حیدری کمک: آتنا لشنی
