پیروزی آلومینیوم مقابل ذوب آهن در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ذوب آهن و آلومینیوم در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۴ مهر و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و با قضاوت میثم حیدری به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان سید مجتبی حسینی به پایان رسید.

در نیمه اول، شاگردان قاسم حدادی‌فر و سید مجتبی حسینی نمایش پایاپایی داشتند اما آلومینیوم با استفاده از یک فرصت حساس موفق به باز کردن دروازه حریف شد.

در دقیقه ۳، بهروز نوروزی‌فرد برای آلومینیوم توپ را به تور دروازه ذوب‌آهن رساند اما پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR)، این گل مردود اعلام شد.

در دقیقه ۲۴ نیز شایان مصلح برای ذوب‌آهن موفق به گلزنی شد، اما این گل نیز با تصمیم VAR لغو شد.

سرانجام در دقیقه ۵+۴۵، روی یک ضربه پنالتی، رحمان جعفری گل پیروزی‌بخش آلومینیوم را به ثمر رساند تا تیم سید مجتبی حسینی نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به پایان ببرد.