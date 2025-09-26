درگیری دسته جمعی در روستای بلوبند بخش خرقان؛ همه عوامل دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری سرهنگ سعید محمدی زاد اظهار کرد: طی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر یک مورد درگیری دسته جمعی و تخریب تعداد زیادی شیشه خودرو واحد گشت به محل اعزام شدند.

وی افزود: عاملان درگیری از محل متواری شده بودند طی بررسی مشخص شد تعداد ۱۳ نفر ناشناس به خودروهای مردم حمله ور شده وبا چوب و لوله وقمه شروع به تخریب تعداد ۱۲ عددشیشه خودرو که درمحل پارک بودند کرده و باعث ایجاد رعب و وحشت بین ساکنین شده اند.

سرهنگ محمدی راد بیان کرد: در اسرع وقت تیمی متشکل از پلیس اطلاعات به محل اعزام و پس از بررسی میدانی و انجام اقدامات فنی و پلیسی ضاربان کمتر از ۱۲ ساعت شناسایی و در عملیاتی دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی داده شدند.

سرپرست انتظامی شهرستان زرندیه گفت: چنانچه شخصی بخواهد سلب آسایش کند وموجب برهم زدن نظم عمومی شود پلیس بدون هیچگونه مماشات و با قاطعیت برخورد می‌کند و مجرمین از دست پلیس در امان نخواهند بود.