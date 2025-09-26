  1. استانها
  2. مرکزی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶

درگیری دسته جمعی در روستای بلوبند بخش خرقان؛ همه عوامل دستگیر شدند

درگیری دسته جمعی در روستای بلوبند بخش خرقان؛ همه عوامل دستگیر شدند

زرندیه- سرپرست‌ انتظامی شهرستان زرندیه از دستگیری عاملان درگیری دسته جمعی در روستای بلوبند توسط سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری سرهنگ سعید محمدی زاد اظهار کرد: طی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر یک مورد درگیری دسته جمعی و تخریب تعداد زیادی شیشه خودرو واحد گشت به محل اعزام شدند.

وی افزود: عاملان درگیری از محل متواری شده بودند طی بررسی مشخص شد تعداد ۱۳ نفر ناشناس به خودروهای مردم حمله ور شده وبا چوب و لوله وقمه شروع به تخریب تعداد ۱۲ عددشیشه خودرو که درمحل پارک بودند کرده و باعث ایجاد رعب و وحشت بین ساکنین شده اند.

سرهنگ محمدی راد بیان کرد: در اسرع وقت تیمی متشکل از پلیس اطلاعات به محل اعزام و پس از بررسی میدانی و انجام اقدامات فنی و پلیسی ضاربان کمتر از ۱۲ ساعت شناسایی و در عملیاتی دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی داده شدند.

سرپرست انتظامی شهرستان زرندیه گفت: چنانچه شخصی بخواهد سلب آسایش کند وموجب برهم زدن نظم عمومی شود پلیس بدون هیچگونه مماشات و با قاطعیت برخورد می‌کند و مجرمین از دست پلیس در امان نخواهند بود.

کد خبر 6602745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها