دستگیری قاتل فراری در خنداب کمتر از ۲۴ ساعت

خنداب- فرمانده انتظامی شهرستان خنداب از وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل مردی ۵۰ ساله در این شهرستان خبر داد و گفت: قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا سلوکی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع نزاع و درگیری در یکی از روستاهای شهرستان خنداب، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور مأموران پلیس مشخص شد ۲ نفر به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر که یکی از آنان با ضربات چاقو مرد ۵۰ ساله‌ای را مجروح و از محل متواری شده و مصدوم در محل حادثه جان خود را از دست می‌دهد.

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب گفت: با تلاش هوشمندانه پلیس و هدایت عملیات میدانی مأموران فرماندهی انتظامی بخش قره چای و پلیس آگاهی شهرستان خنداب قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت تکمیل تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شد.

