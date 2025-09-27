  1. اقتصاد
۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۸

لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت

سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد: «ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت از مرداد تا آبان» لغو و تصویب‌نامه مربوطه ملغی‌الاثر و غیرقابل اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران موضوع ملغی الاثر بودن ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت با شماره ۶۱۱۱۵۷۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۰۵۰۹ ه ب مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره ۵۶۰۱۶ ت ۶۴۳۴۲ ه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۱ هیأت وزیران درخصوص لغو حکم مقرر در بند (۸) مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم | از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات موضوع ردیف (۵۴) جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۳۳۵ ت ۵۷۵۲۲ ه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ در خصوص ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت از اول مرداد هر سال لغایت پایان آبان همان سال در سال ۱۴۰۴ به استحضار می‌رساند تصویب نامه مورد ایراد (شماره ۵۶۰۱۶ ت ۶۴۳۴۲ ه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۱) ملغی الاثر گردیده و قابل اجرا نیست.

کد خبر 6602845
سمیه رسولی

