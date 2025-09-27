به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، چهار منبع آگاه در گفتگو با رویترز اعلام کردند که مذاکرات امنیتی میان سوریه و رژیم صهیونیستی به دلیل خواسته تل آویو مبنی بر ایجاد گذرگاه به اصطلاح انسانی به سمت استان سویدا واقع در جنوب سوریه به بن بست رسیده است.

بر اساس این گزارش، خواسته مذکور در آخرین لحظات از سوی رژیم صهیونیستی ارائه شده است و به بن بست رسیدن این مذاکرات می‌تواند مانع امضای توافقنامه امنیتی میان دمشق و تل آویو شود.

قرار بود در جریان این مذاکرات که طی هفته‌های گذشته سرعت بیشتری گرفته بود یک منطقه خالی از سلاح در جنوب سوریه از جمله در استان سویدا ایجاد شده تا بدین وسیله امنیت رژیم صهیونیستی تضمین شود.

سوریه معتقد است که ایجاد گذرگاه مذکور در جنوب این کشور حاکمیت آن را از سوی رژیم صهیونیستی نقض می‌کند. به نظر می‌رسد تل آویو با ارائه این درخواست به دنبال باز گذاشتن مسیر نفوذ به سوریه و تداوم تجاوزات علیه این کشور است.