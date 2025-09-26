به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل مارتین نخست‌وزیر ایرلند در جریان سخنرانی خود در هشتادمین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد با بیان اینکه «نمی‌دانم بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شب‌ها چگونه می‌خوابد»، گفت: ما برای جلوگیری از ورود آن دسته از اعضای کابینه اسرائیل که در دامن زدن به فاجعه غزه نقش داشته‌اند، اقدام خواهیم کرد.

مارتین همچنین خواستار تجدید نظر در رویکرد کشورهایی شد که با تداوم ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی ابزار لازم برای ادامه جنگ در غزه را در اختیار این رژیم قرار می‌دهند.

وی افزود: از مقام‌‎های این کشورها می‌خواهم که با دقت در مورد پیامدهای اقدامات خود برای مردم فلسطین تأمل کنند زیرا هیچکس از عواقب اعمال خود مصون نخواهد بود.

نخست‌وزیر ایرلند با اشاره به هدف قرار دادن و تخریب عمدی مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و مؤسسات فرهنگی در غزه، گفت: ما شاهد استفاده از گرسنگی به عنوان ابزاری برای جنگ هستیم و نوزادان از گرسنگی می‌میرند، در حالی که کمک‌ها به دلیل جلوگیری از ورود آنها پشت مرزهای غزه می‌پوسند و نابود می‌شوند و در همین حال مردمی که به دنبال غذا برای خانواده‌هایشان هستند، هدف گلوله قرار می‌گیرند.

مارتین همچنین از تمام اعضای سازمان ملل خواست تا درباره هر اقدامی که برای توقف جنگ در غزه می‌توانند انجام دهند، تأمل کنند و تاکید کرد: من به ویژه از کسانی که دارای نفوذ هستند می‌خواهم فوراً و با حداکثر توان خود از این نفوذ برای برقراری صلح در غزه استفاده کنند.