پیشروی نظامیان صهیونیست در خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شماری از نظامیان صهیونیست که سوار بر چهار خودروی نظامی بودند وارد روستاهای «بریقه» و «بئر عجم» در حومه شرقی قنیطره شدند. همزمان گروه دیگری از نظامیان صهیونیست وارد «ام باطنه» و «جبا» شدند و یک منزل مسکونی متعلق به شهروندان سوری را تفتیش کردند.
از زمان سقوط دولت بشار اسد و روی کار آمدن ابو محمد جولانی سرکرده تروریستهای حاکم بر سوریه تاکنون، رژیم اسرائیل بارها سوریه را هدف حملات هوایی خود قرار داده و بسیاری از زیرساختهای این کشور را نابود کرده است؛ همچنین نظامیان صهیونیست آزادانه وارد روستاهای مختلف در جنوب سوریه شده و به آزار و اذیت شهروندان سوری میپردازند.
تجاوزهای رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در حالی ادامه دارد که تلاشهای جولانی برای توافق با این رژیم و واگذاری بخشی از خاک سوریه به رژیم اسرائیل همچنان ادامه دارد.
نظر شما