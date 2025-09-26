  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱:۵۳

پیشروی نظامیان صهیونیست در خاک سوریه

پیشروی نظامیان صهیونیست در خاک سوریه

منابع سوری از پیشروی نظامیان صهیونیست در حومه شرقی قنیطره واقع در جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شماری از نظامیان صهیونیست که سوار بر چهار خودروی نظامی بودند وارد روستاهای «بریقه» و «بئر عجم» در حومه شرقی قنیطره شدند. همزمان گروه دیگری از نظامیان صهیونیست وارد «ام باطنه» و «جبا» شدند و یک منزل مسکونی متعلق به شهروندان سوری را تفتیش کردند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد و روی کار آمدن ابو محمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه تاکنون، رژیم اسرائیل بارها سوریه را هدف حملات هوایی خود قرار داده و بسیاری از زیرساخت‌های این کشور را نابود کرده است؛ همچنین نظامیان صهیونیست آزادانه وارد روستاهای مختلف در جنوب سوریه شده و به آزار و اذیت شهروندان سوری می‌پردازند.

تجاوزهای رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در حالی ادامه دارد که تلاش‌های جولانی برای توافق با این رژیم و واگذاری بخشی از خاک سوریه به رژیم اسرائیل همچنان ادامه دارد.

کد خبر 6602823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها