جنوب سوریه دوباره متشنج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، منابع خبری سوریه از تشدید و ازسرگیری درگیری‌ها در شهر السویدا در جنوب این کشور خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های رسیده، تعدادی از محله‌های شهر السویدا شاهد نبردهای سنگینی میان عناصر مسلح بوده است.

تاکنون منابع خبری به شمار تلفات احتمالی این درگیری‌ها هیچ اشاره‌ای نکردند.

تارنمای شبکه الجزیره نیز ۱۹ مهرماه جاری در مطلبی نوشت که آثار تخریب همچنان در روستاهای غربی و شمالی سویدا مشاهده می‌شود و ساکنان این روستاها پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه از آوارگی، همچنان قادر به بازگشت به خانه‌های خود نیستند. تعداد آنها بین ۱۷۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

درگیری‌ها در سوریه از ۱۳ ژوئیه گذشته بین نیروهای رژیم تروریستی جولانی و اهالی بادیه نشین دروزی آغاز شد که از حمایت رژیم صهیونیستی برخوردار بودند. این درگیری‌ها علاوه بر کشته شدن ده‌ها نفر، منجر به آوارگی ده‌ها هزار نفر از ساکنان محلی، سوزاندن حدود ۳۶ روستا و ارتکاب بسیاری از جنایات علیه غیرنظامیان دروزی و بادیه‌نشین شد.

مصطفی البکور استاندار سویدا پیش از این مدعی شده بود که ساکنان این روستاها را به بازگشت به خانه‌های خود تشویق خواهد کرد و از اختصاص مبالغ نقدی به عنوان غرامت برای تعمیر و بازسازی خانه‌هایشان خبر داده بود، اما به هیچیک از این وعده‌ها عمل نکرد.

مروان حمزه فعال سیاسی، ادامه حضور ایست‌های بازرسی در روستاهای شمالی و غربی را مانع اصلی بازگشت مردم دانست و گفت که ادامه سرقت و غارت خانه‌ها در روستاهای سوخته، با وجود حضور نیروهای امنیتی در آنها، تردیدها را در خصوص ناتوانی دستگاه امنیت رژیم جولانی در اعمال اقتدار خود افزایش می‌دهد.