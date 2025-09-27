  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۵

حماس: مشکلی با کنار رفتن از حاکمیت غزه نداریم؛ حماس حذف شدنی نیست

«غازی حمد» از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس با بیان اینکه این جنبش مشکلی با کنار رفتن از حاکمیت غزه ندارد، گفت: حماس بخشی از بافت فلسطین است و نمی‌توان آن را کنار زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، غازی حمد از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس در گفتگو با شبکه آمریکایی «سی‌ان ان» ابراز داشت: همانطور که بارها و بارها گفته‌ام، ما مشکلی با کنار رفتن از حاکمیت غزه نداریم اما باید توجه داشت که حماس بخشی از بافت فلسطین بوده و حذف شدنی نیست.

حمد همچنین درباره تلاش برای ترور او و هیئت حماس در دوحه در جریان حمله رژیم صهیونیستی در ۹ سپتامبر گفت که نجات او «معجزه» بود. وی رژیم صهیونیستی را به تلاش برای هدف قرار دادن مذاکره‌کنندگان و تخریب مسیر مذاکره متهم کرد.

حمد با اشاره به پرونده اسرا، بر پایبندی جنبش به یک معامله جامع شامل آزادی همه اسرای فلسطینی تأکید کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنان اصرار دارد که اهداف نسل کشی خود در غزه را آزادی همه اسرای صهیونیست، از بین بردن توانمندی‌های حماس و تضمین عدم بازگشت غزه به عنوان تهدیدی برای رژیم صهیونیستی تعریف کند و مدعی است که تا زمان دستیابی به تمام این اهداف از جنگ دست نخواهد کشید.

