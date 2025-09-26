به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، «زیاد النخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: تهدیدات نتانیاهو علیه مقاومت و ملت فلسطین در سازمان ملل متحد برای ملت ما و مقاومتشان چیز جدیدی نیست.

وی افزود: مردم فلسطین که صد سال است پرچم مقاومت را برافراشته‌اند، تحت تأثیر تهدیدها و دروغ‌ها قرار نخواهند گرفت. آنها به تاریخ و شهدای خود وفادار خواهند ماند، تسلیم قاتلان جنایتکار نخواهند شد و از حقوق خود دست نخواهند کشید.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی عصر جمعه در سخنانی برای صندلی‌های خالی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد که اسرائیل از تاریک‌ترین روزهای خود خارج شد و یکی از مهم‌ترین عملیات‌های نظامی تاریخ را انجام داد.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: اما هنوز کار تمام نشده است. مابقی نیروهای حماس در غزه هستند و وعده داده‌اند که دوباره ۷ اکتبر را تکرار کنند، فارغ از اینکه چقدر تضعیف شده باشند. برای همین باید اسرائیل هرچه سریع‌تر کار را تمام کند. خانم‌ها آقایان، بخش اعظم جهان دیگر اکتبر ۷ را به یاد ندارد، اما ما آن را به یاد داریم. اسرائیل به خوبی آن را به یاد دارد!