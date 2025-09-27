نظامی: دولت با مشوق های فرزندآوری از خانواده های چند قلو حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ندا نظامی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آینده ایران در گرو حمایت از تشکیل خانواده، فرزند آوری و ایجاد امید در نسل جوان است گفت: امروز کشور در نقطه حساسی از تاریخ جمعیتی خود قرار دارد و تصمیمات درست ما میتواند مسیر رشد یا کاهش جمعیت را مشخص کند.
وی با اشاره به سیاستهای کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب آبان ۱۴۰۰ افزود: این قانون دارای ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است که تکالیف مشخصی را برای دستگاههای اجرایی تعیین کرده است.
نظامی، ادامه داد: بر اساس این قانون، سازمان بهزیستی موظف است خدمات ویژهای به خانوادههای دارای فرزندان چندقلو ارائه کند.
وی ادامه داد: از جمله این خدمات، تأمین پوشک نوزادان تا پایان دو سالگی است که متأسفانه در سال جاری اعتبار مربوط به آن تخصیص داده نشده است.
وی، با بیان اینکه استانداری کرمان و سازمان بهزیستی در حال پیگیری برای دریافت این اعتبار هستند تصریح کرد: طبق قانون، دانشگاه علوم پزشکی مسئولیت تأمین شیرخشک این نوزادان تا دو سالگی را برعهده دارد و سازمان بهزیستی نیز مکلف است تا پایان ششسالگی این خانوادهها را تحت پوشش قرار دهد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان، گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای خانوادههای دارای فرزند سوم یا چندقلو مشوقهایی همچون واگذاری زمین توسط وزارت راه و شهرسازی را پیشبینی کرده است.
نظامی، افزود: این خانوادهها میتوانند درصورت داشتن زمین، از تخفیف ۵۰ درصدی در قبوض آب، برق و گاز، معافیت ۱۰۰ درصدی پروانه ساخت و تخفیف ۵۰ درصدی خدمات نظام مهندسی بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: امیدواریم با همافزایی دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی، زمینه اجرای کامل این قانون فراهم شود.
