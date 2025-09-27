نظامی: دولت با مشوق های فرزندآوری از خانواده های چند قلو حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، ندا نظامی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آینده ایران در گرو حمایت از تشکیل خانواده، فرزند آوری و ایجاد امید در نسل جوان است گفت: امروز کشور در نقطه حساسی از تاریخ جمعیتی خود قرار دارد و تصمیمات درست ما می‌تواند مسیر رشد یا کاهش جمعیت را مشخص کند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب آبان ۱۴۰۰ افزود: این قانون دارای ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است که تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است.

نظامی، ادامه داد: بر اساس این قانون، سازمان بهزیستی موظف است خدمات ویژه‌ای به خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو ارائه کند.

وی ادامه داد: از جمله این خدمات، تأمین پوشک نوزادان تا پایان دو سالگی است که متأسفانه در سال جاری اعتبار مربوط به آن تخصیص داده نشده است.

وی، با بیان اینکه استانداری کرمان و سازمان بهزیستی در حال پیگیری برای دریافت این اعتبار هستند تصریح کرد: طبق قانون، دانشگاه علوم پزشکی مسئولیت تأمین شیرخشک این نوزادان تا دو سالگی را برعهده دارد و سازمان بهزیستی نیز مکلف است تا پایان شش‌سالگی این خانواده‌ها را تحت پوشش قرار دهد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان، گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای خانواده‌های دارای فرزند سوم یا چندقلو مشوق‌هایی همچون واگذاری زمین توسط وزارت راه و شهرسازی را پیش‌بینی کرده است.

نظامی، افزود: این خانواده‌ها می‌توانند درصورت داشتن زمین، از تخفیف ۵۰ درصدی در قبوض آب، برق و گاز، معافیت ۱۰۰ درصدی پروانه ساخت و تخفیف ۵۰ درصدی خدمات نظام مهندسی بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی، زمینه اجرای کامل این قانون فراهم شود.