به گزارش خبرنگار مهر، عصرجمعه آئین قرعه‌کشی واگذاری ۵۰۰ قطعه زمین در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده شهرستان بردسیر« بردسیر، نگار، لاله‌زار،گلزار و دشتکار» با حضور استاندار کرمان، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت، جمعی از مدیران استانی، فرماندار و امام جمعه بردسیر برگزار شد.

استاندار کرمان، در این مراسم گفت: خوشبختانه با اقداماتی که در زمینه تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت و طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان بردسیر آغاز شده، این شهرستان به یکی از مناطق کم‌چالش در حوزه تأمین زمین برای اجرای این دو طرح تبدیل شده است

محمد علی طالبی، با بیان اینکه استان در آستانه یک تحول اثرگذار در مسیر خانه‌دار شدن مردم قرار دارد، گفت: امیدواریم با طرح‌ها و برنامه‌های مصوب در شورای مسکن، نقشه راه تأمین زمین متناسب با جمعیت واجد شرایط در تمامی شهرستان‌های استان تدوین شود و با عزم جدی و برنامه‌ریزی منسجم، در مسیر تحقق اهداف این حوزه حرکت کنیم.

استاندار کرمان افزود: با این رویکرد می‌توان بخشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کرد و استان کرمان را در زمره استان‌های برتر کشور در حوزه تأمین مسکن قرار داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مسکن در شهرستان بردسیر اظهار کرد: در کنار این اقدامات، فعالیت‌های مؤثر دیگری نیز در سطح شهرستان در حال انجام است و امیدواریم با جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و فراهم شدن بستر مناسب برای کار و خدمت، شاهد کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان این منطقه باشیم.