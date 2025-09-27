خبرگزاری مهر- گروه استانها: در اولین روزهای مهرماه ۱۴۰۴، بیمارستان افضلیپور کرمان شاهد تولد نادر پنج قلوها بود. این نوزادان حاصل پنجمین بارداری مادری ۲۵ ساله هستند که با علائم درد زایمان در هفته سی و یکم بارداری به این بیمارستان مراجعه کرده بود. عمل سزارین توسط دکتر الهام دانش انجام شد و زایمان در ساعت ۱۸:۳۰ با موفقیت به پایان رسید.
نوزادان شامل سه دختر و دو پسر هستند که به دلیل تولد زودرس، همگی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بستری شدهاند.
وزن نوزادان بین ۹۰۰ گرم تا ۱.۳۷۰ کیلوگرم گزارش شده و حال عمومی مادر مطلوب است.
پیش از این، مادر دو زایمان موفق داشته و دو دختر ۷ ساله و یکساله و چهارماهه دارد و دو بارداری دیگر وی منجر به سقط شده بود.
این رویداد بازتاب گستردهای در رسانههای محلی و ملی داشته و کادر درمان بیمارستان افضلیپور از موفقیت این زایمان ابراز خرسندی کردهاند.
تولد پنجقلوها از جمله موارد نادر در کشور محسوب میشود و مراقبتهای ویژهای برای حفظ سلامت نوزادان در نظر گرفته شده است.
حال عمومی مادر و ۵ قلوها خوب است
سرپرستار بخش مامایی بیمارستان افضلی پور به خبرنگار مهر گفت: این باعث شادمانی کادر درمان بیمارستان افضلی پور به خصوص کارکنان بخش زنان و زایمان است که این ۵ نوزاد با سلامت کامل متولد شدند.
هدیه مقدسی افزود: این تولد پس از یک عمل سزارین انجام شد و خوشبختانه حال مادر و فرزندان مطلوب است.
وی اضافه کرد: نوزادان به دلیل مارس بودن در بخش مراقبتهای ویزه نگهداری میشوند و اقدامات لازم برای سلامت این نوزادان زیر تظر متخصصان مجرب این بیمارستان در حال انجام است.
در خصوص آخرین وضعیت این نوزادان با رقیه بحرینی از پرستاران بیمارستان افضلی پور گفتگو کردیم که به گفته او روند نگهداری و درمان این نوزادان به دلیل نارس بودن به خوبی در حال انجام است و وزن این نوزادان که شامل سه دختر و دو پسر میشوند یک کیلو و ۲۵۰ گرم، یک کیلو و ۳۷۰ گرم، یک کیلو و ۱۴۰ گرم، یک کیلو و ۱۲۰ گرم و قل آخر ۵۰۰ گرم است.
حمایت از خانواده ۵ قلوها
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از سیاستهای جدی در کشور و استان کرمان را افزایش جمعیت و حمایت از فرزند آوری اعلام کرد و گفت: تولد این نوزادان در کرمان را به فال نیک میگیرم و روند حمایت از این خانواده نیز طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام میشود.
ندا نظامی افزود: در زمینه حمایت از خانوادههای چند قلو قانون حمایتهایی را مطرح کرده است.
وی افزود: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که دارای ۷۳ ماده قانونی است وظیفه همه دستگاههای مشخص شده است و در اداره کل امور بانوان و خانواده پیگیری لازم برای اجرای تمام موارد در خصوص ۵ قلوها انجام میشود.
با توجه به افزایش هزینههای درمانی و همچنین تأمین مایحتاج نوزادان، باید دید طی روزهای آینده چه حمایتهایی از جمله تأمین زمین، پوشاک و شیر خشک این نوزادان که طبق قانون هر یک بر عهده دستگاههای مشخص است انجام میشود.
