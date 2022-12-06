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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۲

بازتاب گزارش مهر؛

دیدار مسئولان با خانواده چهار قلوهای زرندی/ حمایت می کنیم

دیدار مسئولان با خانواده چهار قلوهای زرندی/ حمایت می کنیم

کرمان - مسئولان شهرستان زرند با حضور در خانه چهار قلوهای زرندی ضمن بررسی وضعیت این خانواده، قول حمایت دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل یک خانواده زرندی شاهد به دنیا آمدن ۵ قلوهای خود بودند که متأسفانه یک نفر از نوزادان لحظاتی بعد از تولد فوت کرد و حالا خانواده این نوزادان که قبلاً یک فرزند داشتند با هزینه‌های سنگین این نوزادان مواجه شده و خواستار حمایت مسئولان شدند.

خبر گزاری مهر نیز در گزارشی «تولد ۵ قلوها در زرند / پدرخانواده شغل پایدار ندارد» به این موضوع پرداخت، حالا مسئولان شهرستان زرند برای حمایت از این خانواده دست به کار شدند و صبح سه شنبه به دیدار آنها رفتند.

در این دیدار امام جمعه و فرماندار و رئیس کمیته امداد شهرستان زرند حضور داشتند و از نزدیک در جریان مشکلات این خانواده قرار گرفتند.

امام جمعه زرند در این دیدار گفت: مساله رشد جمعیت و فرزند آوری یکی از سیاست‌های جدی است که پیگیری می‌شود و البته مورد تاکید است و طبیعتاً باید مورد حمایت نیز قرار گیرد.

حجت الاسلام شجاعی افزود: از همه ظرفیت‌های موجود برای ترویج و فرهنگ سازی فرزندآوری باید استفاده شود.

وی در خصوص خانواده چهار قلوهای زرندی هم گفت: تا حد توان از این خانواده حمایت می‌شوند تا این نوزادان در بهترین شرایط رشد کنند و مشکلات خانواده هم به حداقل برسد.

وی بیان کرد: امکانات و شرایط برای این نوزادان مهیا می‌شود و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.

پدر این نوزادان نیز با اشاره به وضعیت معیشتی خانواده گفت: شغل بنده کارگری است و درآمد ثابت ندارم اما هزینه‌های این نوزادان بسیار سنگین است و مشکلات زیادی برای خانواده ایجاد شده است.

وی خواستار حمایت جدی و عملی مسئولان از خانواده اش شد.

کد مطلب 5648273

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