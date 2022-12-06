دیدار مسئولان با خانواده چهار قلوهای زرندی/ حمایت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل یک خانواده زرندی شاهد به دنیا آمدن ۵ قلوهای خود بودند که متأسفانه یک نفر از نوزادان لحظاتی بعد از تولد فوت کرد و حالا خانواده این نوزادان که قبلاً یک فرزند داشتند با هزینه‌های سنگین این نوزادان مواجه شده و خواستار حمایت مسئولان شدند.

خبر گزاری مهر نیز در گزارشی «تولد ۵ قلوها در زرند / پدرخانواده شغل پایدار ندارد» به این موضوع پرداخت، حالا مسئولان شهرستان زرند برای حمایت از این خانواده دست به کار شدند و صبح سه شنبه به دیدار آنها رفتند.

در این دیدار امام جمعه و فرماندار و رئیس کمیته امداد شهرستان زرند حضور داشتند و از نزدیک در جریان مشکلات این خانواده قرار گرفتند.

امام جمعه زرند در این دیدار گفت: مساله رشد جمعیت و فرزند آوری یکی از سیاست‌های جدی است که پیگیری می‌شود و البته مورد تاکید است و طبیعتاً باید مورد حمایت نیز قرار گیرد.

حجت الاسلام شجاعی افزود: از همه ظرفیت‌های موجود برای ترویج و فرهنگ سازی فرزندآوری باید استفاده شود.

وی در خصوص خانواده چهار قلوهای زرندی هم گفت: تا حد توان از این خانواده حمایت می‌شوند تا این نوزادان در بهترین شرایط رشد کنند و مشکلات خانواده هم به حداقل برسد.

وی بیان کرد: امکانات و شرایط برای این نوزادان مهیا می‌شود و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.

پدر این نوزادان نیز با اشاره به وضعیت معیشتی خانواده گفت: شغل بنده کارگری است و درآمد ثابت ندارم اما هزینه‌های این نوزادان بسیار سنگین است و مشکلات زیادی برای خانواده ایجاد شده است.

وی خواستار حمایت جدی و عملی مسئولان از خانواده اش شد.