دهن کجی بورس تهران به مکانیزم ماشه؛ فنر بورس در رفت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه پنجم مهر ۱۴۰۴، معاملات بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های منفی با وجود فعال شدن مکانیزم ماشه، در فضایی مثبت آغاز و روند رو به رشد شاخص‌ها را تجربه کرد.

شاخص کل بورس با افزایش ۳۳.۶۳۳.۱۹ واحد، معادل ۱.۳۳ درصد به رقم ۲.۵۵۷.۸۸۹.۷۶ واحد رسید و مسیر صعودی خود را ادامه داد.

صعود شاخص‌ها در بازار

شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) با رشد ۵.۹۸۵.۴۳ واحد، معادل ۱.۳۳ درصد، به رقم ۴۵۵.۲۰۶.۷۶ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲.۴۲۹.۲۸ واحد، معادل ۰.۳۲ درصد، در رقم ۷۷۱.۶۷۵.۲۶ واحد متوقف شد.

شاخص قیمت هم‌وزن با رشد ۱.۲۱۷.۰۳ واحد، معادل ۰.۳۲ درصد، به رقم ۳۸۶.۵۹۸.۵۱ واحد رسید.

شاخص آزاد شناور با رشد ۴۳.۹۹۷.۴۶ واحد، معادل ۱.۳۷ درصد، در سطح ۳.۲۴۷.۳۰۷.۴۲ واحد قرار گرفت.

شاخص بازار اول جهشی ۲۹.۸۵۹.۲۲ واحدی معادل ۱.۵۳ درصد را رقم زد و به عدد ۱.۹۸۲.۷۱۸.۸۳ واحد رسید.

شاخص بازار دوم نیز با رشد ۵۱.۸۸۴.۶۱ واحد، معادل ۱.۰۹ درصد، به رقم ۴.۸۰۹.۷۵۷.۷۱ واحد رسید.

ارزش، حجم و تعداد معاملات

در ابتدای دادوستدهای امروز، ارزش بازار بورس تهران به ۷۶.۷۸۲.۶۷۱.۰۳۳ میلیارد ریال رسید.

ارزش کل معاملات روز برابر با ۳۱.۷۱۲.۹۳۶ میلیارد ریال بود و حجم دادوستدها به ۶.۵۴۶ میلیارد سهم رسید.

تعداد کل معاملات انجام‌شده در بازار به ۷۸.۲۴۴ فقره ثبت شد، که نشان‌دهنده فعالیت گسترده معامله‌گران در این روز بود.

نمادهای اثرگذار بر شاخص

نماد فارس با اثر مثبت ۴.۹۹۸.۸۲ واحد، بیشترین نقش را در تقویت شاخص کل ایفا کرد.

پس از آن، فملی با اثر مثبت ۴.۵۴۸.۹۲ واحد و فولاد با اثر مثبت ۲.۶۹۹.۳۶ واحد از مهم‌ترین عوامل رشد شاخص بودند.

همچنین نمادهای پارسان با اثر مثبت ۲.۱۹۹.۹۸ واحد، وبملت با اثر مثبت ۲.۰۶۰.۸۳ واحد، شستا با اثر مثبت ۱.۹۰۸.۲۳ واحد و شپنا با اثر مثبت ۱.۸۹۶.۱۰ واحد نقش مهمی در مسیر صعودی بازار داشتند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی

بر پایه تعداد معاملات، ایران‌خودرو با نماد خودرو در صدر پرتراکنش‌های امروز قرار گرفت و با ۷.۳۶۵ معامله، قیمت پایانی ۳۹۳ ریال و افزایش ۰.۲۶ درصد را به ثبت رساند.

بانک ملت با نماد وبملت و ۳.۵۳۶ معامله، قیمت پایانی ۱.۰۱۵ ریال با رشد ۲.۶۳ درصد در رتبه دوم قرار گرفت.

شرکت سایپا با نماد خساپا و ۲.۲۳۴ معامله، قیمت پایانی ۳۹۱ ریال و رشد ۱.۸۲ درصد جایگاه سوم را داشت.

بانک تجارت با نماد وتجارت و ۱.۷۸۵ معامله، قیمت پایانی ۳۸۲ ریال و افزایش ۱.۶ درصد چهارم شد.

ذوب‌آهن اصفهان با نماد ذوب و ۱.۷۰۵ معامله، قیمت پایانی ۲۹۴ ریال و رشد ۱.۷۳ درصد در جایگاه پنجم ایستاد.

شستا با ۱.۳۳۸ معامله، قیمت پایانی ۱.۲۶۶ ریال و افزایش ۲.۸۴ درصد و فولاد مبارکه با ۱.۱۳۷ معامله، قیمت پایانی ۲.۲۲۳ ریال و رشد ۲.۴۹ درصد نیز در فهرست امروز قرار گرفتند.

فرابورس ایران

معاملات بازار نقدی فرابورس ایران نیز، امروز در فضایی مثبت و با افزایش عمومی شاخص‌ها دنبال شد.

شاخص کل فرابورس با رشد ۵۵.۲۲ واحد، معادل ۰.۲۳ درصد، به رقم ۲۳.۷۱۳.۱۵ واحد رسید و در محدوده مثبت روزانه بسته شد.

این روند صعودی با توجه به شرایط کلی بازار و در فضای آرام‌تری نسبت به روزهای گذشته شکل گرفت، هرچند میزان رشد شاخص هم‌وزن کمی کمتر از شاخص کل بود که بیانگر فعالیت بیشتر در نمادهای بزرگ بود.

شاخص‌های صعودی فرابورس

شاخص قیمت فرابورس با رشد ۱۱.۶۱ واحد، معادل ۰.۲۳ درصد، در سطح ۴.۹۸۶.۸۵ واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم‌وزن، که نمایانگر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط است، با افزایش ۲۶۷.۸۹ واحد، معادل ۰.۲۱ درصد، به عدد ۱۲۹.۴۳۵.۶۹ واحد رسید.

شاخص قیمت هم‌وزن نیز با رشد ۷۴.۲۲ واحد، معادل ۰.۲۱ درصد، در رقم ۳۵.۸۶۰.۴۰ واحد متوقف شد.

در میان بازارهای فرابورس، شاخص بازار اول با رشد ۵۱.۲۰ واحد، معادل ۰.۵۸ درصد، به ۸.۸۷۲.۹۵ واحد رسید و شاخص بازار دوم با افزایش ۱۴.۹۳ واحد، معادل ۰.۱۷ درصد، در سطح ۸.۸۹۶.۶۴ واحد ایستاد.

ارزش، حجم و تعداد معاملات بورسی

در پایان معاملات امروز، ارزش کل دادوستدهای بازار فرابورس به ۱۷۶.۰۴۲.۱۳۰ میلیارد ریال رسید.

حجم معاملات برابر با ۱.۹۴۹ میلیارد سهم بود و تعداد معاملات به ۳۶.۴۸۵ فقره ثبت شد.

ارزش بازار اول و دوم به رقم ۱۲.۹۲۲.۶۹۶.۵۲۱ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه به ۳.۳۲۹.۸۶۰.۳۸۶ میلیارد ریال رسید.

نمادهای اثرگذار بر شاخص

نماد فزر با اثر مثبت ۲۱.۷۶ واحد، بیشترین تأثیر را در تقویت شاخص کل داشت.

پس از آن، نماد کوثر با اثر مثبت ۳.۳ واحد و شپاس با اثر مثبت ۲.۸۶ واحد قرار گرفتند.

نماد بجهرم با اثر مثبت ۲.۵۹ واحد و سامان با اثر مثبت ۲.۴۲ واحد نیز از دیگر نمادهای حامی شاخص بودند.

در سمت منفی، حسینا با اثر منفی ۳.۲۹ واحد و کگهر با اثر منفی ۲.۷۵ واحد بیشترین کاهش را برای شاخص رقم زدند.

پرتراکنش‌ترین نمادها

بر اساس تعداد معاملات، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با نماد حسینا در صدر پرتراکنش‌های امروز ایستاد و با ۱.۰۲۹ معامله، قیمت پایانی ۸.۳۴۰ ریال و کاهش ۲.۳۴ درصد را ثبت کرد.

صنایع غذایی رضوی با نماد نان و ۷۵۸ معامله، قیمت ۳.۰۶۲ ریال و افزایش ۱.۹ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت.

سیمان باقران با نماد سباقر، ۷۵۲ معامله، قیمت پایانی ۵۶.۲۰۰ ریال و کاهش ۲.۳۵ درصد سوم شد.

سرمایه‌گذاری مهر با نماد مهر و ۶۱۸ معامله، قیمت ۳.۱۶۲ ریال و افزایش ۱.۱۵ درصد چهارم شد.

پویا با نماد رپویا، ۵۷۸ معامله، قیمت ۳۰.۹۰۰ ریال و رشد ۲.۴۹ درصد در رتبه پنجم قرار گرفت.

نشاسته و گلوکز آردینه با نماد آردینه، ۴۰۷ معامله، قیمت پایانی ۱۷.۰۶۰ ریال و کاهش ۱.۸۴ درصد و نورایستا پلاستیک با نماد خنور، ۴۰۱ معامله، قیمت نهایی ۱۴.۳۰۰ ریال و افزایش ۱.۰۶ درصد نیز در میان پرتراکنش‌ها دیده شدند.

مقایسه عملکرد شاخص کل و هم‌وزن در بورس و فرابورس

شاخص کل فرابورس امروز رشد ۰.۲۳ درصدی را ثبت کرد، در حالی که شاخص هم‌وزن تنها ۰.۲۱ درصد افزایش داشت.

این اختلاف هرچند اندک، نشان‌دهنده سهم بیشتر نمادهای بزرگ از جریان نقدینگی بود.

در بورس تهران نیز شرایط مشابهی دیده شد؛ شاخص کل آن بازار رشد ۱.۳۳ درصدی و هم‌وزن تنها ۰.۳۲ درصد افزایش داشت.

این مقایسه بازتابی از تمایل سرمایه‌گذاران به خرید نمادهای شاخص‌ساز در هر ۲ بازار است.

رشد بازار به رغم فعال شدن مکانیزم ماشه

امروز در حالی شاخص کل بورس و اکثر شاخص‌های منتخب روندی صعودی داشتند که خبر فعال شدن مکانیزم ماشه در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بازتاب یافت.

با این وجود، بازار بورس با واکنش مثبت سرمایه‌گذاران روبه‌رو شد و حجم بالای معاملات، همراه با رشد قابل توجه شاخص‌ها، نشان داد که اعتماد نسبی به این بازار همچنان وجود دارد.