دوئل ترس و طمع؛ نبرد خریداران و فروشندگان در تابلوی بازار سهام

به گزارش خبرنگار مهر، سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴، بورس تهران در حالی کار خود را با رشد ۴۴ هزار واحدی شاخص کل آغاز کرده که ناظران بازار همچنان بر این نکته تأکید دارند که بورس هنوز جایی نرفته و سخن گفتن از جهش و رشد پایدار بیشتر به یک شوخی شبیه است.

شاخص کل که در اردیبهشت ماه به اوج تاریخی خود رسیده بود، نزدیک به ۲۷ درصد و بیش از ۸۷۴ هزار واحد افت داشته و بازگشت کمتر از ۳۵۰ هزار واحدی از کف، به معنای آن است که بازار هنوز حتی نصف مسیر بازگشت به ترازهای ۵ ماه قبل را هم طی نکرده است.

افزون بر این، بسیاری از نمادها رشد ۱۰ تا ۱۵ درصد اخیر را تجربه نکرده‌اند و همچنان بیش از ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های بهاری و بسیار دورتر از سقف‌های قیمتی خود قرار دارند.

کارشناسان بازار سرمایه در این وضعیت به اصطلاح «بر ترسو بودن پول» تاکید دارند؛ وضعیتی که فراز و نشیب آتی بورس را به شدت به رخدادهای سیاسی و تصمیمات دولت پیوند زده است.

گروهی بر این باورند حتی در همین ۴ روز اخیر، اگر دامنه نوسان و حجم مبنا حذف و نمادهای متوقف بازگشایی می‌شدند، بخش بزرگی از زیان سهامداران و فعالانی که از رشد سایر بازارها جا مانده‌اند، در همین مدت کوتاه قابل جبران بود.

با این حال، دامنه نوسان و حجم مبنا که از سوی بسیاری «سراسر فساد» ارزیابی می‌شود، به نفع گروه‌هایی است که مانع از رشد سریع بازار و بازگشت سرمایه‌گذاران قبلی می‌شوند تا خود فرصت خرید دوباره پیدا کنند.

عملکرد صبحگاهی بورس تهران

شاخص کل بورس امروز با افزایش ۴۴,۳۱۵.۷۶ واحد معادل ۱.۶۴ درصد در سطح ۲,۷۴۴,۸۴۹.۳۹ واحد ایستاد.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳,۴۸۷.۶۰ واحد برابر با ۰.۴۳ درصد به رقم ۸۱۲,۲۹۹.۷۲ واحد رسید.

شاخص آزاد شناور با افزایش ۵۶,۷۵۴.۶۸ واحد معادل ۱.۶۶ درصد به رقم ۳,۴۷۴,۰۶۴.۵۲ رسید.

ارزش بازار در پایان معاملات ۸۲,۳۶۸,۲۷۳.۰۳۲ میلیارد ریال ثبت شد و ارزش کل معاملات به ۴۹,۳۳۳.۹۸۲ میلیارد ریال رسید.

حجم معاملات نیز ۱۲.۹۲۱ میلیارد سهم در ۱۳۶,۹۱۸ نوبت معامله بود.

نمادهای «فارس» با تأثیر مثبت ۷,۳۳۱.۶۶ واحد، «فملی» با ۶,۶۴۸.۴۸ واحد، «فولاد» با ۳,۳۴۹.۲۳ واحد، «پارسان» با ۲,۴۸۳.۴۳ واحد، «نوری» با ۲,۱۳۹.۵۱ واحد، «شپنا» با ۲,۰۷۱.۶۸ واحد و «وغدیر» با ۱,۹۴۳.۵۶ واحد بیشترین نقش را در رشد امروز شاخص کل داشتند.

در میان پرتراکنش‌ترین‌ها براساس تعداد معاملات، بانک ملت با ۱۰,۸۰۳ معامله و ارزش ۱,۹۶۳.۲۲۱ میلیارد ریال پیشتاز بود.

پس از آن ایران خودرو با ۱۰,۷۰۳ معامله، شستا با ۷,۳۳۶ معامله، فولاد مبارکه اصفهان با ۶,۲۹۲ معامله، پالایش نفت بندرعباس با ۶,۱۷۱ معامله، ذوب آهن اصفهان با ۴,۷۱۱ معامله و پالایش نفت تهران با ۴,۲۹۰ معامله قرار گرفتند.

عملکرد فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد ۴۵.۴۲ واحد معادل ۰.۱۹ درصد به رقم ۲۴,۵۸۱.۷۸ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن فرابورس با افزایش ۶۸.۷۷ واحد برابر با ۰.۰۵ درصد در سطح ۱۳۵,۷۱۷.۰۸ واحد ایستاد.

ارزش معاملات فرابورس ۵۲,۷۶۱.۷۹۵ میلیارد ریال و حجم معاملات ۲.۰۲۵ میلیارد سهم در ۳۷,۸۹۲ نوبت معامله بود.

نمادهای «فزر» با اثر مثبت ۲۲.۷۹ واحد، «بپاس» با ۱۲.۳۹ واحد، «زاگرس» با ۱۱.۴۵ واحد، «فرابورس» با ۲.۹۶ واحد و نمادهای منفی چون «شپاس» با ۴.۶۲ واحد کاهش، «حسینا» با ۳.۹۶ واحد کاهش و «سامان» با ۳.۴۳ واحد کاهش بر شاخص امروز اثرگذار بودند.

در بخش پرتراکنش‌ها، «فزر» با ۲,۸۰۳ معامله و ارزش ۸۴۶.۰۸۷ میلیارد ریال صدرنشین شد.

پس از آن «فرابورس ایران» با ۹۸۷ معامله، «شپاس» با ۷۷۷ معامله، «خنور» با ۷۶۱ معامله، «وگردش» با ۷۱۱ معامله، «کرمان» با ۵۵۹ معامله و «نان» با ۵۴۲ معامله قرار داشتند.

گردش نقدینگی در معاملات خرد و صف‌های خرید و فروش

ارزش معاملات خرد بازار سهام و صندوق‌های سهامی به ۳,۷۷۵ میلیارد تومان رسید. خروج نقدینگی حقیقی در اثر خرید حقوقی‌ها ۱۲۴ میلیارد تومان و خروج از صندوق‌های درآمد ثابت معادل ۱,۰۶۳ میلیارد تومان بود.

امروز ۱۰۳ نماد به ارزش ۳,۳۲۹ میلیارد تومان در صف خرید و ۸۶ نماد به ارزش ۱,۶۰۰ میلیارد تومان در صف فروش قرار داشتند.

همچنین ۲۵۰ نماد مثبت بدون صف و ۲۱۰ نماد منفی بدون صف معامله شدند.

سرانه خرید حقیقی ۷۷.۹ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۷۲.۳ میلیون تومان ثبت شد که نشان از رقابت نزدیک خریداران و فروشندگان دارد.

تحلیلگران معتقدند شاخص کل برای عبور از گذرگاه ۲.۸ میلیون واحدی به انرژی بالایی نیاز دارد و در صورت عبور موفق، شانس تغییر روند و بازگشت پرقدرت‌تر بازار افزایش خواهد یافت.