رشد ۲ درصدی شاخص کل؛ فاصله زیاد سهامداران با جبران زیان‌ اول سال

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴، بورس تهران در حالی با رشد شاخص کل به رقم ۲,۷۰۰,۵۳۰.۶۰ واحد بسته شد که بسیاری از فعالان بازار معتقدند هنوز این بازار فاصله زیادی با سقف‌های بهاری خود دارد و صحبت از جهش یا بازگشت، بیشتر شبیه یک شوخی است.

شاخص کل از اوج اردیبهشت ماه نزدیک به ۲۷ درصد معادل بیش از ۸۷۴,۰۰۰ واحد کاهش یافته و بازگشت تقریبی ۳۰۰,۰۰۰ واحدی از کف، حتی نیمی از مسیر بازگشت به تراز ۵ ماه قبل را هم طی نکرده است.

افزون بر این، شمار زیادی از نمادها هنوز رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی اخیر را تجربه نکرده‌اند و فاصله بیش از ۵۰ درصدی با قیمت‌های بهار دارند.

برخی کارشناسان سرمایه بر این باورند که به اصطلاح «پول ترسو» است و فراز و نشیب‌های آتی بورس به شدت به رخدادهای سیاسی و تصمیمات دولت گره خورده است.

عده‌ای از فعالین با سابقه بازار اعتقاد دارند که در همین ۳ روز اخیر، اگر دامنه نوسان و حجم مبنا اعمال نمی‌شد و نمادهای متوقف بازگشایی می‌شدند، بخش بزرگی از زیان سهامداران می‌توانست جبران شود.

به گفته یک کارشناس، حجم مبنا و دامنه نوسان «سراسر فساد» است و حذف آن‌ها به زیان ذی‌نفعانی تمام می‌شود که پیش‌تر در سقف قیمتی فروشنده بودند، چرا که بازار اجازه بازگشت و سوار شدن مجدد آنها بر موج رشد را نخواهد داد.

عملکرد بازار بورس تهران

شاخص کل بورس امروز با افزایش ۶۱,۱۵۶.۹۳ واحد معادل ۲.۳۲ درصد به ۲,۷۰۰,۵۳۰.۶۰ واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن با رشد ۱۴,۲۱۲.۹۶ واحد معادل ۱.۷۹ درصد در سطح ۸۰۸,۸۱۰.۲۱ واحد ایستاد.

شاخص قیمت وزنی-ارزشی رقم ۴۸۰,۵۶۵.۲۹ واحد را ثبت کرد که ۱۰,۸۸۳.۰۱ واحد افزایش داشت.

شاخص آزاد شناور نیز با رشد ۷۴,۲۸۲.۰۵ واحد به ۳,۴۱۷,۳۰۸.۶۲ واحد رسید.

ارزش بازار بورس به ۸۱,۰۳۴,۵۲۹.۸۰۶ میلیارد ریال و ارزش معاملات به ۹۹,۷۳۵.۹۰۸ میلیارد ریال با حجم ۱۷.۳۷۴ میلیارد سهم در ۲۳۸,۷۶۲ معامله رسید.

شاخص بازار اول ۲,۱۰۴,۴۵۳.۶۰ واحد بود که ۵۲,۰۹۹.۰۲ واحد افزایش یافت و بازار دوم در سطح ۵,۰۴۴,۵۰۵.۵۸ واحد، رشد ۱۰۰,۹۳۷.۷۷ واحدی را تجربه کرد.

نمادهای «فارس»، «فملی»، «فولاد»، «وبملت»، «پارسان»، «شستا» و «شپنا» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

در میان پرتراکنش‌ترین نمادها بر اساس تعداد معامله، بانک ملت با ۸,۱۹۳ معامله و ارزش ۱,۵۲۴.۸۴۴ میلیارد ریال صدرنشین شد و پس از آن عمران و توسعه فارس با ۸,۰۸۰ معامله، سایپا با ۷,۶۲۹ معامله، صنایع شیمیایی ایران با ۶,۰۱۴ معامله، فولاد مبارکه اصفهان با ۳,۸۷۵ معامله، بانک صادرات ایران با ۳,۴۸۵ معامله و بانک تجارت با ۳,۴۰۹ معامله قرار گرفتند.

عملکرد بازار فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد ۳۰۵.۰۷ واحد معادل ۱.۲۶ درصد به ۲۴,۵۳۶.۳۵ واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن فرابورس با افزایش ۲,۲۷۰.۳۶ واحد معادل ۱.۷ درصد رقم ۱۳۵,۶۴۸.۲۵ واحد را ثبت کرد.

شاخص قیمت فرابورس ۵,۱۵۹.۹۷ واحد شد که ۶۴.۱۵ واحد رشد داشت.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱۳,۳۶۹,۹۶۳.۷۱۶ میلیارد ریال و بازار پایه ۳,۳۵۶,۳۹۳.۳۵۴ میلیارد ریال بود.

ارزش معاملات فرابورس به ۴,۵۸۰,۳۹۸.۸۴۹ میلیارد ریال و حجم معاملات به ۱۳.۵۰۶ میلیارد سهم در ۱۵۶,۹۸۷ معامله رسید.

بازار اول فرابورس ۹,۲۷۳.۴۳ واحد بود که ۱۵۸.۹۷ واحد رشد داشت و بازار دوم با افزایش ۱۰۵.۹۶ واحد در سطح ۹,۱۸۷.۹۶ واحد ایستاد.

نمادهای «مارون»، «ومپنا»، «سامان»، «کگهر»، «بپاس»، «وسپهر» و «شاوان» بیشترین نقش مثبت را در رشد شاخص کل فرابورس داشتند.

در بخش پرتراکنش‌ها، فزر با ۱۶,۲۰۱ معامله و ارزش ۳,۰۷۶.۷۹۳ میلیارد ریال پیشتاز شد و بانک گردشگری با ۴,۳۵۳ معامله، صنایع غذایی رضوی با ۳,۵۱۹ معامله، نشاسته و گلوکز آردینه با ۲,۳۸۸ معامله، پویا با ۲,۳۶۵ معامله، سرمایه‌گذاری مهر با ۲,۱۶۵ معامله و نیان الکترونیک با ۲,۱۵۷ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

گردش نقدینگی خرد و صف‌های خرید و فروش

ارزش معاملات خرد بازار سهام و صندوق‌های سهامی به ۷,۲۸۳ میلیارد تومان رسید.

ورود نقدینگی شامل فروش حقوقی‌ها ۲,۰۸۵ میلیارد تومان و خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت ۱,۴۴۷ میلیارد تومان بود.

امروز ۳۸۲ نماد با ارزش ۵,۶۹۷ میلیارد تومان در صف خرید و ۵۴ نماد با ارزش ۱,۱۱۸ میلیارد تومان در صف فروش قرار داشتند.

همچنین ۱۷۸ نماد مثبت و ۵۸ نماد منفی بدون صف معامله شدند.

سرانه خرید حقیقی ۷۴.۴ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۳۸.۸ میلیون تومان ثبت شد.