جهش ۶۱‌ هزار واحدی بورس تهران؛ بازگشت مقطعی یا شروع رالی بزرگ؟

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران با جهش ۶۱,۸۴۷.۷۲ واحدی به رقم ۲,۶۳۹,۳۷۳.۰۵ واحد رسید و رشد ۲.۴۰ درصدی را ثبت کرد.

بازار در فضای مثبت با برتری خریداران و ورود نقدینگی تازه فعالیت کرد و شاخص‌های کلیدی بورس و فرابورس همگی صعودی شدند.

در همین راستا، مهدی دلبری، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی، ضمن اشاره به رشد ۲ روز اخیر شاخص و مقطعی دانستن این رشد، تأکید کرد که بازده بورس در ۶ ماه گذشته نسبت به سایر بازارهای دارایی منفی بوده است.

او مهم‌ترین عوامل جو مثبت اخیر را هم‌زمانی اعمال مکانیزم ماشه با انتشار گزارش‌های مطلوب شهریور شرکت‌ها، زمزمه شکل‌گیری تالار دوم برای فروش بخشی از دلار توافقی با نرخ بالاتر، و تعدد نمادهای مثبت عنوان کرد.

با این حال وی چشم‌انداز نیمه دوم سال را هنوز چندان جذاب نمی‌بیند مگر با اصلاح جدی سیاست‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی.

قبل از پرداختن به جزئیات این گفت‌وگو، نگاهی دقیق به وضعیت معاملات امروز بازار سرمایه می‌اندازیم.

گزارش کامل بازار امروز

شاخص کل بورس امروز با رشد ۶۱,۸۴۷.۷۲ واحد، به ۲,۶۳۹,۳۷۳.۰۵ واحد رسید.

این شاخص در بیشترین مقدار روزانه خود نیز همین عدد را ثبت کرد و در کمترین سطح به ۲,۵۹۱,۵۴۳.۷۴ واحد رسید.

شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) با افزایش ۱۱,۰۰۵.۹۴ واحد رقم ۴۶۹,۶۸۲.۱۷ واحد را نشان داد.

شاخص کل هم‌وزن نیز با صعود ۱۴,۵۱۱.۹۲ واحدی رقم ۷۹۴,۵۹۶.۹۴ واحد را ثبت کرد. شاخص آزاد شناور با رشد ۷۴,۶۷۸.۵۰ واحد به ۳,۳۴۳,۰۲۷.۲۴ واحد رسید.

بازار اول با رشد ۵۳,۰۵۵.۴۲ واحد، در رقم ۲,۰۵۲,۳۵۵.۴۳ واحد ایستاد و بازار دوم نیز با افزایش ۱۰۰,۹۶۸.۲۴ واحد، عدد ۴,۹۴۳,۵۶۹.۵۲ واحد را تجربه کرد.

نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل بورس

فارس با مثبت ۶,۹۹۸.۵۷ واحد، فملی با مثبت ۵,۹۴۸.۷۹ واحد، فولاد با مثبت ۳,۲۹۹.۳۳ واحد، وبملت با مثبت ۲,۳۷۷.۹۶ واحد، پارسان با مثبت ۲,۳۴۸.۵۲ واحد، شستا با مثبت ۲,۰۷۱.۸۶ واحد و نوری با مثبت ۲,۰۱۹.۵۹ واحد اثرگذارترین نمادها بر شاخص بودند.

نمادهای پرتراکنش بورس

صنایع شیمیایی ایران (شیران) با ۱۳,۵۹۲ معامله در صدر پرتراکنش‌ها قرار گرفت. پس از آن نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) با ۳,۸۲۶ معامله، بانک تجارت با ۳,۷۰۲ معامله، بانک ملت با ۳,۶۶۹ معامله، ایران‌خودرو با ۳,۱۳۶ معامله، سایپا با ۳,۱۰۰ معامله و لبنیات کالبر (غالبر) با ۳,۰۲۳ معامله در لیست بیشترین تعداد معاملات جای گرفتند.

ارزش معاملات بورس

تعداد کل معاملات بورس ۱۸۶,۴۶۶ بود. حجم دادوستدها ۱۵.۵۷۲ میلیارد سهم و ارزش معاملات ۱۰۶,۹۲۳.۹۳۶ میلیارد ریال ثبت شد. ارزش کل بازار به ۷۹,۱۹۸,۰۳۰.۷۲۷ میلیارد ریال رسید.

عملکرد فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد ۳۳۴.۸۶ واحدی، به رقم ۲۴,۲۳۱.۲۹ واحد رسید. شاخص قیمت فرابورس با افزایش ۷۰.۴۲ واحد، در سطح ۵,۰۹۵.۸۲ واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز با رشد ۲,۵۶۸.۰۶ واحدی، عدد ۱۳۳,۳۷۷.۹۳ واحد را به ثبت رساند.

بازار اول فرابورس با رشد ۱۵۳.۶۲ واحد به رقم ۹,۱۱۴.۴۶ واحد رسید و بازار دوم نیز ۱۲۰.۲۵ واحد افزایش داشت و در سطح ۹,۰۸۲ واحد ایستاد.

نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس

مارون با مثبت ۱۸.۹۹ واحد، ومپنا با مثبت ۱۵.۷۸ واحد، نیشکر با مثبت ۱۴.۶۹ واحد، سامان با مثبت ۱۲.۵۲ واحد، زاگرس با مثبت ۱۱.۰۱ واحد، آریا با مثبت ۸.۸۳ واحد و کگهر با مثبت ۸.۲۶ واحد بیشترین تأثیر را بر رشد شاخص کل فرابورس گذاشتند.

نمادهای پرتراکنش فرابورس

در صدر پرتراکنش‌های فرابورس، پویا زرکان آق‌دره (فزر) با ۲۴,۵۱۴ معامله قرار داشت.

سپس بانک گردشگری با ۶,۹۰۳ معامله، نشاسته و گلوکز آردینه با ۲,۳۲۵ معامله، صنایع غذایی رضوی با ۲,۲۴۲ معامله، نیان الکترونیک با ۱,۷۸۲ معامله، پویا با ۱,۷۳۴ معامله و سرمایه‌گذاری مهر با ۱,۷۰۴ معامله در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

ارزش معاملات فرابورس

تعداد معاملات فرابورس در پایان روز ۱۵۶,۰۲۸ بود. حجم دادوستدها ۹.۳۳۸ میلیارد سهم و ارزش معاملات ۲۱۷,۶۳۹.۶۴۸ میلیارد ریال ثبت شد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس در مجموع ۱۳,۲۰۳,۲۶۹.۸۷۱ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۳,۳۴۸,۸۰۹.۴۲۵ میلیارد ریال بود.

گردش نقدینگی

ارزش معاملات خرد بازار سهام برابر با ۶,۱۴۷ میلیارد تومان بود. ورود نقدینگی از محل فروش حقوقی‌ها به رقم ۲,۳۴۶ میلیارد تومان رسید و خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت برابر با ۹۳۷ میلیارد تومان بود.

صف خرید ۵۹۷ نماد به ارزشی معادل ۵,۵۴۴ میلیارد تومان و صف فروش ۵۰ نماد به ارزش ۸۷۲ میلیارد تومان بسته شد.

امروز همچنین ۸۳ نماد مثبت و ۲۷ نماد منفی بدون صف بودند. سرانه خرید حقیقی ۸۱.۹ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۳۲.۲ میلیون تومان ثبت شد.

متن کامل گفت‌وگو با مهدی دلبری

مهدی دلبری، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی و از کارشناسان بازار سرمایه، با اشاره به وضعیت اخیر بورس، اگرچه رشد شاخص در ۲ روز گذشته را مقطعی دانست، تأکید کرد که بازده بورس طی ۶ ماه گذشته نسبت به سایر دارایی‌ها منفی بوده و بازار در نیمه نخست سال، بازنده اصلی در مقایسه با دیگر بازارها بوده است.

تأثیر مکانیزم‌ها و همزمانی با گزارش‌های خوب شرکت‌ها در شهریور

وی در توضیح شرایط فعلی بازار گفت: اولاً بورس که خیلی بالا نرفته، چون حالا یکی دو روز مثبت شده خیلی نمی‌شود امیدوار بود به شرایط بورس. نکته دیگر اینکه همزمان با اعمال مکانیزم ماشه، گزارش‌های شهریور ماه منتشر شد. در این گزارش‌ها، گروه‌هایی مانند لبنیات، سیمانی، دارویی و نیروگاهی – که معمولاً زودتر گزارش می‌دهند – عملکرد مثبت داشتند و شرکت‌های کوچک نیز گزارش‌های مثبتی ارائه کردند. این همزمانی باعث شد تعداد نمادهای مثبت در بازار افزایش یابد.

نقش زمزمه تالار دوم برای دلار توافقی در جو مثبت بازار

دلبری افزود: از طرفی زمزمه‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه بازاری شکل می‌گیرد که بخشی از دلار توافقی با نرخ بالاتری فروش برود. این موضوع نیز موجب شد که جو بازار اندکی مثبت شود.

عملکرد ۶ ماهه بازار و چشم‌انداز نیمه دوم سال ۱۴۰۴

این تحلیلگر بازار سرمایه با تأکید بر اینکه عملکرد ۶ ماهه گذشته بازار درخشان نبوده، ادامه داد: بازده بورس در ۶ ماه نخست سال نسبت به سایر دارایی‌ها منفی بوده و فاصله زیادی با رسیدن به بازده سایر بازارها و جبران ضرر سهامداران دارد. بعلاوه با توجه به رویکرد بانک مرکزی در رابطه با نرخ بهره و کنترل قیمت دلار توافقی، پیش‌بینی می‌شود نیمه دوم سال نیز جذاب نباشد، مگر اینکه تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت صورت گیرد.

حجم مبنا، دامنه نوسان و نقدشوندگی بازار

وی درباره موانع معاملاتی گفت: انتظار زیادی از قواعد معاملاتی نمی‌شود داشت. این قواعد صرفاً تسهیل‌کننده مبادلات بوده و نقدشوندگی بازار را افزایش می‌دهند، اما تأثیر قابل توجهی بر روندهای بنیادی بازار ندارند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در شرایطی که ان‌شاءالله بتوانیم آرامش سیاسی بیشتری تجربه کنیم، باید حجم مبنا – که یک متغیر ناشناخته در بازارهای مالی دنیا است ولی در ایران وجود دارد – حذف شود. همچنین دامنه نوسان باید افزایش یافته و به سمت معقول‌تری حرکت کند.

ساعات معاملاتی و بازگشت به استانداردهای جهانی

دلبری با اشاره به محدودیت ساعات کار بازار گفت: به لحاظ ساعت معاملاتی، ایران تقریباً کمترین زمان معامله در دنیا را دارد. این زمان باید افزایش یابد و شرایط به سمت بازگشت به نرم‌ها و قواعد جهانی حرکت کند.

رشد ۲ روز اخیر شاخص مقطعی است

وی در پاسخ به اینکه آیا رشد ۲ روز اخیر بازار ادامه‌دار خواهد بود یا خیر تصریح کرد: بازار این مدلی که این ۲ روز همه نمادها مثبت بوده‌اند، قطعاً مقطعی است. واکنش بازار باید به گزارش‌های خاص شرکت‌های خاص با عملکرد خوب باشد و البته اخبار سیاسی و سیاست‌گذاری هم بسیار مهم هستند.

اهمیت فصل بودجه و سیاست‌های ارزی

دلبری تاکید کرد: بیش از همه باید بحث بودجه را مدنظر قرار داد. کم‌کم فصل نوشتن بودجه می‌رسد و گزارش‌های ۶ ماهه نیز منتشر می‌شوند. همه این اخبار تأثیرگذار هستند.

او در پایان گفت: بعید می‌دانم رشد اخیر ادامه یابد، زیرا سیاست بانک مرکزی همچنان تثبیت نرخ دلار است و رانت عجیب‌وغریبی در دلار توافقی از جیب سهامداران توزیع می‌شود. امیدوارم این روند هرچه زودتر متوقف شود.