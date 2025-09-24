بورس تهران با افت ۲۰ هزار واحدی بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴، بورس اوراق بهادار تهران در معاملات روزانه با افت شاخص‌های اصلی به کار خود پایان داد.

شاخص کل بورس با کاهش ۲۰ هزار و ۵۶ واحدی معادل ۰.۷۹ درصد نسبت به روز قبل، در سطح ۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۲۱۷ واحد ایستاد و با وجود نوسانات مثبت لحظه‌ای، میانگین روزانه نماگر اصلی در مدار منفی تثبیت شد.

افت هماهنگ شاخص‌های اصلی

شاخص کل هم‌وزن که نمایانگر وضعیت عمومی نمادها به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط است، امروز با کاهش ۶ هزار و ۳۳۹ واحدی معادل ۰.۸۲ درصد به رقم ۷۶۹ هزار و ۲۴۳ واحد رسید.

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با افت ۳,۵۶۹ واحدی (۰.۷۹ درصد) در عدد ۴۴۹ هزار و ۲۱۸ واحد بسته شد و شاخص قیمت هم‌وزن نیز با افت ۳,۱۷۷ واحدی معادل ۰.۸۲ درصد، رقم ۳۸۵ هزار و ۵۰۹ واحد را ثبت کرد.

شاخص آزاد شناور با کاهش ۲۳ هزار و ۲۶۰ واحدی (۰.۷۲ درصد) به عدد ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار واحد رسید.

شاخص بازار اول افت ۱۴ هزار و ۷۹۶ واحدی (۰.۷۵ درصد) و شاخص بازار دوم کاهش ۳۹ هزار و ۹۵۵ واحدی (۰.۸۳ درصد) را تجربه کردند و به ترتیب در سطوح ۱ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۴ میلیون و ۷۵۷ هزار واحد ایستادند.

ارزش و حجم معاملات

ارزش بازار بورس تهران امروز به ۷۵ میلیون و ۷۴۴ هزار میلیارد ریال رسید.

ارزش کل معاملات بازار معادل ۱۱۰ هزار و ۴۰۵ میلیارد ریال و حجم معاملات برابر با ۲۰ میلیارد و ۸۷۹ میلیون سهم و اوراق مالی بود.

تعداد کل معاملات انجام شده تا پایان روز به ۳۳۶ هزار و ۱۷۰ نوبت رسید که بیانگر فعالیت نسبتاً پرحجم معامله‌گران، علیرغم روند کلی منفی بازار، بود.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در فهرست نمادهای اثرگذار، «شستا» با تأثیر مثبت ۱,۶۳۵ واحدی توانست بخشی از فشار نزولی شاخص را جبران کند.

در سوی مقابل، «پارسان» با کاهش ۱,۸۰۸ واحدی بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشت.

دیگر نمادهای کاهنده شاخص شامل «نوری» با ۱,۷۵۹ واحد، «فولاد» با ۱,۷۴۹ واحد، «وبملت» با ۱,۶۶۴ واحد، «وپاسار» با ۱,۶۱۱ واحد و «تاپیکو» با ۱,۱۱۶ واحد افت بودند.

این ترکیب نشان‌دهنده برتری اثرگذاری نمادهای کاهشی بر نمادهای افزایشی در معاملات امروز است.

پرتراکنش‌ترین نمادها بر اساس تعداد معامله

بر اساس تعداد دادوستد انجام شده، نماد «خودرو» با ۱۴,۵۵۶ نوبت معامله، صدر پرتراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داد.

پس از آن، «وبملت» با ۱۳,۸۲۰ معامله، «شستا» با ۹,۰۴۴ معامله، «شپنا» با ۸,۵۹۴ معامله، «خساپا» با ۸,۵۰۷ معامله، «فولاد» با ۷,۱۰۱ معامله و «وتجارت» با ۵,۵۳۷ معامله، در فهرست هفت نماد پرتراکنش امروز قرار گرفتند.

دامنه نوسان و تغییرات قیمتی نمادهای پرتراکنش

نماد «خودرو» امروز با افت ۲.۴۹ درصدی در قیمت پایانی ۳۹۲ ریال بسته شد و در بازه قیمتی ۳۹۰ تا ۳۹۷ ریال نوسان داشت.

«وبملت» با کاهش ۲.۰۸ درصدی به ۹۸۹ ریال رسید و معاملات خود را در دامنه ۹۸۰ تا ۱,۰۱۴ ریال انجام داد.

در مقابل، «شستا» با رشد ۲.۵ درصدی در سطح ۱,۲۳۱ ریال متوقف شد و توانست تا بیشترین قیمت ۱,۲۳۷ ریال پیش برود.

«شپنا» رشد ۱.۵۴ درصدی را ثبت کرد و با قیمت ۳,۶۱۷ ریال پایان یافت، در حالی که «خساپا» افت ۲.۵۴ درصدی را تجربه کرد و به ۳۸۴ ریال رسید.

از دیگر نمادهای مورد توجه، «فولاد» با کاهش ۱.۵۹ درصدی و «وتجارت» با افت ۲.۸۴ درصدی معاملات روز را به پایان رساندند.

عملکرد بازار فرابورس ایران و افت شاخص‌ها

شاخص کل فرابورس با کاهش ۶۱.۳۶ واحد معادل ۰.۲۶ درصد در رقم ۲۳,۶۵۷.۹۴ واحد ایستاد.

شاخص قیمت فرابورس با کاهش ۱۲.۹۱ واحد، معادل ۰.۲۶ درصد، به عدد ۴,۹۷۵.۲۴ واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن با افت قابل توجه ۸۵۹.۳۵ واحد معادل ۰.۶۶ درصد، در سطح ۱۲۹,۱۶۷.۷۷ واحد بسته شد.

شاخص قیمت هم‌وزن نیز با کاهش ۲۳۸.۰۸ واحد، برابر با ۰.۶۶ درصد افت، به عدد ۳۵,۷۸۶.۱۷ واحد رسید.

در بازارهای اول و دوم فرابورس نیز همان روند کاهشی مشاهده شد؛ شاخص بازار اول با کاهش ۲۱.۴۴ واحد معادل ۰.۲۴ درصد به ۸,۸۲۱.۷۵ واحد رسید و شاخص بازار دوم با افت ۲۳.۳۲ واحد معادل ۰.۲۶ درصد در سطح ۸,۸۸۱.۷۱ واحد متوقف شد.

ارزش، حجم و تعداد معاملات

در پایان دادوستدهای روز چهارشنبه، ارزش کل معاملات فرابورس به ۳۶۳,۲۲۱.۹۰۶ میلیارد ریال رسید که معادل ۳۶.۳ تریلیون تومان است. حجم کل معاملات برابر با ۵.۳۲۰ میلیارد سهم بود و تعداد کل معاملات انجام‌شده در بازار به ۱۳۹,۱۸۹ فقره رسید.

ارزش مجموع بازارهای اول و دوم ۱۲,۸۸۹,۸۸۱.۲۱۸ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۳,۳۲۹,۳۸۹.۲۰۵ میلیارد ریال اعلام شد.

نمادهای اثرگذار بر شاخص

از میان نمادهای مؤثر بر شاخص امروز، نماد فزر با اثر مثبت ۲۰.۸ واحد، بیشترین نقش را در جلوگیری از افت بیشتر شاخص ایفا کرد.

پس از آن، نماد بپاس با اثر مثبت ۱۱ واحد، شرانل با اثر مثبت ۸.۴۴ واحد و شپاس با اثر مثبت ۴.۴ واحد در فهرست نمادهای حامی شاخص قرار گرفتند.

در مقابل، نماد مارون با اثر منفی ۱۴.۷۶ واحد، کگهر با اثر منفی ۵.۵ واحد و حسینا با اثر منفی ۴.۲۹ واحد بیشترین فشار کاهشی را بر شاخص کل وارد کردند.

پرتراکنش‌ترین نمادها

بر اساس تعداد معاملات، صنایع غذایی رضوی با نماد نان در صدر پرتراکنش‌های امروز قرار گرفت و با ۳,۱۷۵ معامله، قیمت پایانی ۳,۰۰۵ ریال و کاهش ۰.۳ درصد، بیشترین جلب توجه معامله‌گران را داشت.

پس از آن، پویا با نماد رپویا و ۲,۷۷۵ معامله، قیمت پایانی ۳۰,۱۵۰ ریال و افزایش ۲.۵۵ درصد در رتبه دوم ایستاد.

سرمایه‌گذاری مهر با نماد مهر، ۲,۰۳۹ معامله، قیمت پایانی ۳,۱۲۶ ریال و کاهش ۰.۳۵ درصد جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

نورایستا پلاستیک با نماد خنور و ۱,۶۹۱ معامله، قیمت پایانی ۱۴,۱۵۰ ریال و افزایش ۲.۹۱ درصد رتبه چهارم را داشت.

مهرمام میهن با نماد مهرمام، ۱,۵۸۹ معامله، قیمت پایانی ۴,۴۸۱ ریال و افزایش ۰.۰۲ درصد، سرمایه‌گذاری پایا تدبیر پارسا با نماد وپایا، ۱,۵۰۴ معامله، قیمت پایانی ۹۷۰ ریال و کاهش ۲.۷۱ درصد و ایمن خودرو شرق با نماد خیمن، ۱,۲۰۶ معامله، قیمت پایانی ۳,۲۸۵ ریال و کاهش ۲.۹۵ درصد دیگر نمادهای پرتراکنش امروز بودند.