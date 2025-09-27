به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز زلزله در عرض جغرافیایی ۳۴.۹۱ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۰۴.۵۸ درجه شرقی ثبت شده است. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داده است.

به گفته دولت محلی، هیچ تلفاتی گزارش نشده است. مردم محلی گفتند که برخی از خانه‌ها در منطقه روستایی لانگشی آسیب دیده‌اند.

مقامات آتش‌نشانی و امداد محلی، تیم‌های امداد و نجات و وسایل نقلیه را به مناطق آسیب‌دیده اعزام کرده‌اند و اطلاعات مربوط به خسارت همچنان در حال جمع‌آوری است.

پس از زلزله، اداره زلزله چین، واکنش اضطراری سطح III را آغاز کرد و خواستار تقویت نظارت و ارزیابی وضعیت و همچنین به‌روزرسانی‌های به موقع شد.

دفتر ستاد امداد زلزله شورای دولتی و وزارت مدیریت اضطراری نیز واکنش اضطراری سطح IV را برای زلزله آغاز کردند و یک تیم کاری را برای پشتیبانی از تلاش‌های امدادرسانی محلی به مناطق زلزله‌زده اعزام کردند.

به گفته وزارت مدیریت اضطراری، امدادگران تیم‌های ملی جامع آتش‌نشانی و امداد چین به مرکز زلزله رسیده‌اند. در همین حال، ۲۰۰ امدادگر و ۲۸ خودرو از نیروهای آتش‌نشانی و امداد محلی و ۲۶ نفر از تیم‌های تخصصی امداد و نجات با ۷ خودرو در راه هستند.