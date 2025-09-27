به گزارش خبرنگار مهر، در بامداد یکشنبه زمین‌لرزه ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر به مرکزیت فاضل‌آباد در استان گلستان به وقوع پیوست. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و باعث ایجاد لرزش‌های محسوس در اطراف محل وقوع شد.

این رویداد، دومین زلزله ثبت شده در استان گلستان طی کمتر از ۲۴ ساعت گذشته است. پیش‌تر، عصر روز شنبه زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۶ ریشتر شهر گمیش تپه را لرزاند که شدت آن در شهرهای اطراف از جمله گرگان نیز احساس شد.

تا کنون گزارشی مبنی بر خسارت‌های جانی یا مالی از این زمین‌لرزه‌ها منتشر نشده است، اما کارشناسان به ساکنان مناطق زلزله‌خیز استان توصیه کرده‌اند هوشیاری خود را حفظ کنند و آماده مواجهه با پس‌لرزه‌ها باشند.