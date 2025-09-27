انتشار کتاب «هملت کمدی، هملت تراژدی»

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «هملت کمدی، هملت تراژدی» به قلم احسان ناجی منتشر شد.

این مجموعه که توسط انتشارات نسل روشن به تازگی وارد بازار کتاب شده، شامل ۲ نمایشنامه که هر ۲ اقتباسی از نمایشنامه «هملت»، ویلیام شکسپیر هستند، است.

نمایشنامه اول برداشتی پارودی از «هملت» و نمایشنامه دوم یک تراژدی مدرن و معاصر بر اساس «هملت» است.

ناجی که پیش از این مجموعه نمایشنامه «جدال» را به چاپ رسانده بود، نویسنده این کتاب در مورد فرایند شکل‌گیری این اثر بیان کرد که این کتاب حاصل یک دهه تلاش روی این ۲ اقتباس است.

تهیه این مجموعه نمایشنامه از سایت انتشارات نسل روشن امکان پذیر است.