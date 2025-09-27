به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هملتِ قاتل» نوشته مسعود طیبی و یگانه محمدی و به کارگردانی و بازی مسعود طیبی، به جشنواره بینالمللی تئاتر ETHOS در شهر آنکارا راه پیدا کرد. بنابر اعلام رسمی برگزارکنندگان، هفدهمین دوره این جشنواره از ۱۶ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ با محور محتوایی «تئاتر و شهر Theatre and the City» برگزار میشود.
«هملتِ قاتل» کاری از آکادمی هنرهای نمایشی «میزانسن» است که پیشتر در بهار ۱۴۰۴ در مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته بود. این نخستین حضور بینالمللی «هملتِ قاتل» است.
«هملتِ قاتل» روایت معاصر و فشردهای از تراژدی شکسپیر است که مناسبات قدرت، خشونت نمادین، و مسئولیت فردی را در بستر شهریِ امروز بازمیسنجد. اجرا با طراحی صحنه مینیمال و تمرکز بر بازی بازیگر و موسیقی/ افکتهای آکوستیک، تجربهای نزدیک و پرتنش برای تماشاگر رقم میزند.
مسعود طیبی، کارگردان این اثر با بیان این که برایش جذاب است که «هملتِ قاتل» را ذیل مضمون «تئاتر و شهر» بازخوانی کند؛ گفت: آنکارا و جشنواره ETHOS فرصتی برای گفتوگو با مخاطبان تازه و بینالمللی فراهم میکند.در این کار، به جای بازسازیِ کلاسیک جهان شکسپیر، کوشیدهام با صورتبندیِ پست دراماتیک بر اساس نگاه یان کات به آثار شکسپیر، تصویر امروزینِ «رؤیت خشونت» را نشان دهم؛ چگونه بدن فرد در ماشین شهر فرسوده میشود و تصمیم اخلاقی به کنشی عمومی بدل میگردد. «هملتِ قاتل» برای من تمرینی است در مواجهه با پرسشهای بیپایان عدالت، و تلاشی برای دعوت مخاطب به مشارکت در داوریِ اخلاقی.
طیبی تاکید کرد: هدف من در آثارم جلوگیری از قضاوت است به این معنی، روایت عمدا از صدور حکم نهایی پرهیز میکند. ما موقعیتها را چنان میچینیم که مخاطب رفتار شخصیتها را در دل شرایط آنها بسنجد و درباره نسبتِ عدالت و انتقام تصمیم بگیرد. هدف، تحمیل پاسخ نیست؛ برانگیختن اندیشیدن و سپردن داوری نهایی به تماشاگر است.
عکس از رضا جاویدی است.
