به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌کل‌ هنرهای‌ نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌تئاتر شهر، تالار ‌هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۴ مهر اعلام شد.

نمایش «یتیمچه» به کارگردانی مهرداد ضیایی که از روز بیست و هفتم مهر در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار گرفته، با مجموع ۸ اجرا و میزبانی از ۵۸۶ تماشاکر به فروش معادل ۱۳۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سنگ بست» به کارگردانی محمد مهدی خاتمی که از روز بیست و ششم شهریور در همین تالار با ظرفیت ۱۳۲ تماشاگر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۹ اجرا، قیمت بلیت ۳۰۰ هزارتومان و ۵۳۲ تماشاگر به فروشی معادل ۱۱۷ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «من و خاله جانم» به کارگردانی رویا کاکاخانی که از روز بیست و هشتم شهریور در تالار قشقایی به صحنه رفته ، با در نظرگرفتن ظرفیت ۹۶ نفری تالار ، قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان و میزبانی از ۲۳۸ تماشاکر به فروشی معادل ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به کارگردانی مسعود موسوی هم که از روز بیست و هشتم شهریور در تالار ۹۶ نفری قشقایی میزبان علاقه مندان تئاتر است، با مجموع ۷ اجرا، قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان و ۳۹۱ تماشاگر، ۸۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «مترونوم» به کارگردانی امیرسلطان احمدی که از روز چهاردهم شهریور در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۱۹ اجرا ، قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان و میزبانی از ۷۰۳ مخاطب به فروشی معادل ۱۰۰ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اتاق زبان» به کارگردانی حسن معینی هم که از روز چهاردهم شهریور در تالار سایه روی صحنه رفته، با در نظر گرفتن ظرفیت ۷۲ نفری تالار، قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان و ۱۹ اجرا تا روز شنبه پنجم مهر میزبان ۴۴۶ تماشاگر و فروشی معادل ۵۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده است.

در کارگاه نمایش نمایش «عالیجناب ام» به کارگردانی مهتاب عسگری نیز که از اول مهر اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت تماشاگر ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان آغاز کرده در مجموع چهار اجرا و میزبانی از ۵۹ تماشاکر به فروشی معادل ۸ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در تالار هنر، نمایش «مریخی‌ها مامان میخوان» به کارگردانی محمد عبدی که از ۱۶ مرداد در سالن ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است؛ با ۳۶ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان، توانست میزبان ۳۱۵۹ تماشاگر باشد و با فروشی معادل ۳۴۰ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۸۰۰ تومان به کار خود در این تالار پایان دهد.

نمایش «شهر فرنگ» به کارگردانی عبدالرضا اکبری که از ۳۰ شهریور در سالن ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است؛ با ۶ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان، توانست میزبان ۲۴۶ تماشاگر باشد و به فروش ۲۸ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۷۰۰ تومان تومان دست پیدا کند.

نمایش «زندگی بسیار کوتاه است » به کارگردانی مجتبی گوهرخانی که از ۲ مهر در همین سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است با ۳ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان۴۵ تماشاگر باشد و به فروش ۱۵ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۷۵۰ تومان دست یافته است.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «قهوه قجری» به کارگردانی علی برجی که از ۲۸ شهریور با ظرفیت سالن۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۷ اجرا، میزبان ۱۳۰ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۷۲ میلیون ۷۴۱ هزار تومان فروش دست یافته است. در همین سالن نمایش «مکبث الدوله» به کارگردانی حامد شیخی که از تاریخ ۱۱ شهریور با ظرفیت ۲۳۶ صندلی روی صحنه رفته است با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومان با ۲۲ اجرا ،میزبان ۱۰۰۱ تماشاگر بوده است. این نمایش به فروشی معادل ۱۰۴ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان فروش دست یافته است.

مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه۴ مهر (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۷۴۳۶ نفر رسیده است.