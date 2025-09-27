به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه‌ ایران‌شهر، نمایش «شب» به نویسندگی و کارگردانی‌ شهرام‌ گیل‌آبادی و با بازی امیرمهدی ‌ژوله، صدف ‌اسپهبدی، سینا ‌صفری، مرضیه حاج‌اسماعیلی، محمدحسین ‌ابراهیمی، سمیرا صادقی، سحر ‌بابایی، امیرحسین ‌ادیم، الهام حسنی، محمد ‌سنجری، فاطمه مفتخریان، رعنا ‌رحمانی، فاطمه ارشادی، کامران ‌کیان، از ۹ مهر، ساعت ۲۰:۳۰ در سالن سمندریان تماشاخانه ایران‌شهر اجراهای خود را آغاز می‌کند.

نمایش «ببر سفید بنگال در باغ وحش بغداد» به نویسندگی راجیو جوزف، ترجمه‌ سمیه نصرالهی و کارگردانی نادر فلاح، با بازی رامین ‌سیاردشتی، علیرضا ‌اخوان، حامد ‌فعال، سعید ‌یعقوبی، مصطفی ‌خیرالهی، ایوب ‌بویزل، آوا بخشی، یسنا ‌فلاح، حسنا ‌فلاح نیز از ۷ مهر ساعت ۲۱ در سالن ناظرزاده کرمانی به صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان به تهیه‌ اینترنتی بلیت‌های این ۲ نمایش می‌توانند به سایت تماشاخانه و یا سامانه‌ تیوال مراجعه کنند.