۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

آمادگی ایران جهت اجرای طرح «ابتکار هیلونگ‌جیانگ»

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از آمادگی ایران جهت همکاری با اجرای طرح «ابتکار هیلونگ‌جیانگ» خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابتکار هیلونگ‌جیانگ» در سال ۲۰۲۵ با همکاری دفتر یونسکو پکن راه‌اندازی شده است و بر همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های کلیدی همچون حفاظت از تنوع زیستی، توسعه محصولات اکولوژیکی و آموزش محیط‌زیست طبیعی تمرکز دارد.

حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در این خصوص بیان داشت: این ابتکار تحول ارزش‌های اکولوژیکی را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره به عنوان راهبردی کلیدی برای پیوند حفاظت از تنوع زیستی با توسعه اقتصادی پایدار برجسته می‌کند.

وی افزود: همزمان با شتاب گرفتن گذار سبز در کشورهای مختلف، ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره بیش از پیش به عنوان الگوهایی برای راهکارهای طبیعت‌محور، معیشت‌های فراگیر و بازارهای پایدار شناخته می‌شوند.

