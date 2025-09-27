۱۹عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته توسط نجاتگران‌ هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رضایی معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران، با اعلام این خبر گفت: در مجموع ۱۹ عملیات امدادی در حوزه‌های مختلف شامل ۶ مورد حادثه ترافیکی، یک مورد تجمع انبوه، ۲ مورد فوریت پزشکی، یک مورد صنعتی و کارگاهی، هشت مورد مراجعه حضوری و یک حادثه کوهستانی به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به آمار حادثه‌دیدگان گفت: در این حوادث ۶۱ نفر آسیب دیدند که ۵۴ نفر آنان مصدوم بودند. از این تعداد، ۴۲ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و ۹ نفر نیز برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند. خوشبختانه هیچ مورد فوتی در صحنه گزارش نشده است.

معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان تهران درباره توان عملیاتی بکارگیری شده در این مدت اظهار کرد: در مجموع ۹۹ نیروی عملیاتی در قالب ۲۵ تیم با پشتیبانی ۱۱ دستگاه آمبولانس و چهار دستگاه خودروی عملیاتی به امدادرسانی پرداختند.