به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری از امدادرسانی به ۴۳ حادثه طی بازه زمانی ۸ تا ۱۵ شهریورماه با مشارکت فعال امدادگران و نجاتگران استان خبر داد و اظهار کرد: از مجموع حوادث پوشش داده شده در هفته گذشته، ۳۷ مورد مربوط به سوانح ترافیکی و جادهای بوده است.
وی افزود: در این عملیاتها ۱۰۸ نیروی امدادی در قالب ۴۸ تیم به ۱۴۹ نفر از حادثهدیدگان خدماترسانی کردند. از این تعداد، ۱۰۱ نفر مصدوم شدند که ۳۳ نفر از آنان توسط عوامل هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
حاجیلری خاطرنشان کرد: در این مدت، ناوگان خودرویی جمعیت استان شامل ۴۷ دستگاه شامل آمبولانس، خودرو نجات و خودروهای کمکدار سبک در عملیاتها به کار گرفته شد.
حاجیلری گفت: شهرستانهای گالیکش با ۹ حادثه، علی آباد کتول و گنبدکاووس هرکدام با پنج حادثه و کردکوی و آق قلا هر کدام با چهار حادثه بیشترین حوادث را پوشش دادهاند.
