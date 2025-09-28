پرناک: ایست قلبی کوهنورد رشتی در ارتفاعات گاوکول جانش را گرفت

کمیل پرناک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه کوهنورد به صورت شخصی از رودبار به سمت منطقه گاوکول منجیل حرکت کردند که حوالی ساعت ۱۲:۴۵ و در فاصله حدود ۱۰۰ متری از قله، یکی از اعضای گروه که مردی ۵۱ ساله بود، دچار ایست قلبی شد.

وی افزود: همراهان این فرد بلافاصله با تماس با گروهی از کوهنوردان محلی منجیل و اورژانس ۱۱۲، درخواست کمک کردند و عملیات امداد و نجات آغاز شد.

پرناک ادامه داد: بالگرد هلال‌احمر از رشت به منطقه اعزام شد، اما به دلیل شرایط نامناسب زمین، امکان فرود وجود نداشت و پس از حدود ۳۰ دقیقه پرواز، بالگرد مجبور به بازگشت شد.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر گیلان اظهار کرد: تلاش‌ها برای نجات جان این کوهنورد به نتیجه نرسید و وی در همان محل جان باخت.

وی تصریح کرد: پیکر این کوهنورد توسط کوهنوردان محلی و همراهان وی به مدت ۵ کیلومتر حمل و به نیروهای امداد و نجات هلال‌احمر تحویل داده شد.