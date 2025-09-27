به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی در مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری که امروز در یکی از هتل‌های تهران برگزار شد گفت: درهای هتل‌ها در جنگ ۱۲ روزه به روی مردم باز شد صحنه زیبایی که تا امروز به تصویر کشیده نشده بود. دولت گردشگری را در اولویت قرار داده است.

وی گفت: گردشگر یعنی کسی که از خارج به داخل بیاید او به جذابیت امنیت و زیرساخت نیاز دارد. مسیر گردشگری ایران تا قبل از جنگ به سرعت در حال توسعه بود. در فروردین امسال ۴۸ و نیم درصد رشد گردشگری نسبت به سال قبل داشتیم. گردشگری دچار خسارت شد ولی اراده ما به جبران است.

وی گفت: رئیس‌جمهور و دولت گردشگری را جزو سه اولویت اصلی کشور قرار داده‌اند. برای تحقق این رویکرد، منابع مالی بی‌سابقه‌ای اختصاص یافته است؛ شامل ۲۰ همت از سوی بانک مرکزی، ۴ همت از صندوق توسعه ملی، ۴ همت از شبکه بانکی و ۶ همت از محل تبصره‌های بودجه، به‌علاوه تخصیص ۲۰ درصد منابع استانی. اراده دولت رئیس جمهور و سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد و وزارت گردشگری این است که شرایطی فراهم کنیم که جامعه بزرگ گردشگری رشد کند.

وی با اعلام خبر تفویض اختیارات اظهار داشت: ۲۷ اختیار گردشگری به استان‌ها و استانداران واگذار شده و به‌زودی بخشی از این اختیارات به تشکل‌های گردشگری نیز تفویض خواهد شد. باور داریم تشکل‌های قدرتمند می‌توانند موتور محرک توسعه گردشگری باشد.

در ادامه مراسم، خیری بن عمر، سفیر مالزی در ایران، با تأکید بر اهمیت توسعه روابط گردشگری میان ایران و مالزی اظهار داشت: ما باید گردشگری را به‌عنوان یک نیروی قوی برای پیشبرد تحول پایدار بشناسیم، همان‌طور که شعار امسال سازمان جهانی گردشگری نیز بر آن تأکید دارد؛ گردشگری و تحول پایدار.

وی افزود: روابط گردشگری بین ایران و مالزی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و هر دو کشور با دارا بودن ارزش‌های فرهنگی و جاذبه‌های تاریخی بی‌نظیر، ظرفیت بالایی برای تبادل گردشگر دارند. ورود گردشگران ایرانی به مالزی طی سال‌های اخیر ۳۰ درصد افزایش یافته است.

سفیر مالزی با تأکید بر نقش گردشگری در تقویت صلح و همکاری بین کشورها گفت: هر گردشگر در حقیقت یک سفیر فرهنگی است و می‌تواند داستان‌ها و روایت‌های کشور مقصد را به جهان بازگو کند.

همچنین صالحی امیری در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: قبل از جنگ رشد خوبی در حوزه گردشگری داشتیم ولی در تیر و مرداد مشکل جدی داشتیم البته دشمن هم به شدت دچار خسارت شد امیدواریم در ۶ ماه آینده به حالت قبل برگردیم.

وی افزود: ۲۶۰۰ مجور گردشگری صادر کردیم این کار را ادامه دادیم و با ارگان‌های تصمیم گیرنده جلسه داریم که موانع را بردارند.