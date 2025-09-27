به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز جهانی گردشگری عصر امروز در سالن همایش‌های یکی از هتل‌های تهران با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاونان وزارت میراث فرهنگی، فعالان گردشگری و سفرای کشورهای خارجی از جمله عربستان سعودی و مالزی برگزار شد.

در این مراسم انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور گفت: وزیر میراث فرهنگی به رغم اینکه در همایش روز جهانی که در مالزی برپاست دعوت شده بود ولی به این برنامه آمده تا نشان دهد که برای او گردشگری اهمیت دارد.

وی گفت: روز گردشگری یادآور اهمیت این صنعت در ارتقای فرهنگ عمومی و شکوفایی اقتصادی و یک تحول عظیمی است که ملت‌ها را به هم پیوند می‌دهد و شرایطی فراهم می‌کند که دنبال صلح پایدار باشیم. تحول پایدار در حفظ میراث فرهنگی و محیط زیست و ابعاد مختلف است که شرایط را برای ارزآوری فراهم می‌کند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با تأکید بر سه راهبرد اصلی این وزارتخانه در شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری بیان کرد: نخستین راهبرد، تقویت جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی است که بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی همچون بندهای الف و ب تبصره ۱۵ و صندوق توسعه ملی را شامل می‌شود. راهبرد دوم، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ به‌ویژه تعامل با کشورهای حوزه تمدنی نوروز، کشورهای همسایه و سایر ملت‌ها. و نهایتاً راهبرد سوم، تسهیل فرایندها و تفویض اختیارات در حوزه گردشگری است که می‌تواند به تسریع در اجرا و اثربخشی سیاست‌ها منجر شود.

در ادامه محسن فتحی رئیس کمیسیون گردشگری مجلس نیز گفت: امروز رایزنی‌های بین‌المللی لازم است تا گردشگر به ایران بیاید. تقویت صنعت گردشگری بدون حضور بخش خصوصی پویایی که بتواند چرخ گردشگری را به درستی بچرخاند و نیازهای کشور را ریل گذاری کند امکان پذیرنیست.

وی گفت: برای اولین بار در طول سنوات گذشته احکامی قانونی در بحث پیشبرد و چشم انداز گردشگری تدوین شده است. مجلس کمک خواهد کرد که دولت و میراث فرهنگی موارد و برنامه‌ها را به درستی اجرا کند. این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه بخش خصوصی را درگیر کند.

فتحی بیان کرد: ۹۰ درصد صنعت گردشگری را بخش خصوصی عهده دار است و ما هم باید بتوانیم بخش خصوصی را تقویت کنیم. از رئیس سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم درباره تسهیلاتی که برای توسعه گردشگری لازم است همت به خرج دهند و آن را در اولویت قرار دهند.