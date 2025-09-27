مراسم بزرگداشت شهدای دفاع مقدس و سالگرد سید حسن نصرالله در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت سالگرد شهدای دفاع مقدس و جبهه مقاومت، امسال با تأکید ویژه بر مقام والای پرچمدار جبهه مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، در کرمانشاه برگزار می‌شود.

در این مراسم باشکوه که با حضور اقشار مختلف مردم ولایتمدار و خانواده‌های معظم شهدا همراه خواهد بود، آیت‌الله غفوری، نماینده محترم ولی‌فقیه و امام جمعه موقت کرمانشاه، به ایراد سخنرانی می‌پردازد. همچنین کربلایی حمید احمدی به ذکر مدیحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی در رثای شهدای والامقام خواهد پرداخت.

زمان برگزاری این مراسم روز یکشنبه ۶ مهرماه و پس از اقامه نماز مغرب اعلام شده و مکان آن حیدریه امیرالمؤمنین (ع) واقع در میدان آیت‌الله کاشانی کرمانشاه تعیین شده است. این برنامه ویژه، با حضور برادران و خواهران مؤمن و انقلابی برگزار خواهد شد و در خاتمه نیز میهمانان از سفره اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) بهره‌مند خواهند شد.

گفتنی است این مراسم علاوه بر یادآوری رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس، تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های شهدای جبهه مقاومت اسلامی به شمار می‌رود و جلوه‌ای از وحدت و همبستگی ملت ایران با خط جهاد و شهادت است.