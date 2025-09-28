  1. استانها
  2. سمنان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

تأکید قالیباف بر تبیین سیره شهدا؛ انتقال فرهنگ شهادت یک ضرورت است

سمنان- رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد سه هزار شهید استان سمنان، بر لزوم تبیین سیره و راه این شهدا به‌ویژه برای نسل جوان کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در بدو ورود به سمنان در فرودگاه مرکز استان با اشاره به کنگره بزرگ سه هزار شهید استان سمنان به عنوان هدف سفرخود به استان بیان کرد: حضور در چنین رویدادهایی در ابعاد مختلف حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های این دست اجلاسیه ها، موج و فضای شهدایی است که در جامعه گسترده می‌شود، گفت: تبیین دیگر بعد مهم این دست برنامه‌ها است به خصوص اینکه دشمن

رئیس مجلس با بیان اینکه دشمنی دشمنان علیه ملت ایران ادامه دار خواهد بود و مصادیق آن را هم شاهد بودیم، بیان کرد: دشمن نمی خوهد که ایران قدرتمند باشد.

