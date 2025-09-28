قالیباف: کاهش تعداد و چابک سازی قوانین در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان به میزبانی استانداری با اشاره به برخی مشکلات صنایع و معادن و سرمایه گذاران بیان کرد: گاهی قوانینی در کشورمان وجود دارد که مانع تحقق تولید می شود.

وی با بیان اینکه ۱۲ هزار قانون در کشور داریم که بخشی از آنان مانع تولید محسوب می‌شوند، افزود: بسیاری از این قوانین تنها بروکراسی را پیچیده‌تر و طولانی‌تر کرده اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش تعداد و چابک سازی قوانین در دستور کار قرار می‌گیرد، تاکید کرد: نیاز داریم تا قوانینی که مانع تولید می‌شوند را حذف و قوانین جدید را جایگزین آنان کنیم.

قالیباف با بیان اینکه ما در کشورمان تورم قوانین داریم، افزود: مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که به این تورم پایان بدهد.

وی با بیان اینکه این موضوع یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی از مجلسی‌ها هم است، افزود: هدف ما رسیدن به حداقل تعداد قوانین مورد نیاز کشورمان است تا از پیچیدگی‌ها کم کنیم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه قانون باید جامع، موضوعی، مشخص و کاربردی باشد، گفت: در تلاش هستیم تا بخش بزرگی از قوانین بدون استفاده حذف شوند.

قالیباف در ادامه برنامه هفتم توسعه را نقشه راه توسعه کشورمان دانست و تاکید کرد: برنامه اجرایی قابل تحقق در خصوص این برنامه تدوین شده که چابک‌سازی دولت یکی از مهمترین بخش‌های آن است.