حجت الاسلام علیرضا قنبری در حاشیه بازدید از دومین کنگره ملی سههزار شهید استان سمنان در مصلای امیر المومنین (ع) سمنان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه شهدا حقیقتی جاری در متن جامعه هستند این رویداد را فراتر از یک یادواره دانست و آن را «مدرسهای تمدنی» برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان معرفی کرد.
وی با بیان اینکه شهدا شناسنامه معنوی این سرزمین هستند حقیقتی زنده که تنها در قاب تاریخ نمیگنجند، بلکه همچون چراغی روشن مسیر امروز و فردای جامعه را هدایت میکنند، افزود: برگزاری کنگره سههزار شهید در سمنان صرفاً یک مراسم یادبود نیست، بلکه دانشگاهی زنده برای تربیت نسل آینده و الگویی برای شکلگیری تمدن نوین اسلامی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به خلاقیتهای بهکاررفته در بخشهای نمایشی بیان کرد: نمایشهای میدانی این کنگره توانست تاریخ معاصر ایران را از دوران سیاه پهلوی تا شکوه دفاع مقدس به زبان هنر روایت کند؛ روایتی که نه تنها بازدیدکنندگان را متأثر ساخت، بلکه پیام پایداری و هویت انقلابی ملت ایران را به شکلی ملموس و زنده منتقل کرد.
قنبری همچنین بر ضرورت استمرار چنین رویدادهایی تأکید کرد و گفت: ما نیازمند آنیم که مفاهیم ایثار، مقاومت و استقلال به شیوههای هنرمندانه و خلاقانه به نسل امروز منتقل شود. کنگره شهدا در این زمینه یک الگو است آن هم الگویی که نشان میدهد چگونه میتوان گذشته پرافتخار را با حال و آینده جامعه پیوند زد.
وی افزود: سمنان با برگزاری چنین کنگرهای بار دیگر ثابت کرد که پاسداری از آرمانهای شهدا، یک مأموریت فرهنگی و تمدنی است که با همت مردم و نهادهای انقلابی تداوم مییابد.
به گزارش مهر، قنبری با حضور در غرفههای نمایشگاهی و بخشهای میدانی کنگره، از جلوههای متنوعی که برای بازنمایی تاریخ ایثار و مقاومت طراحی شده بود، دیدن کرد.
این غرفهها شامل دستنوشتهها و وصایای شهدا، مستندات تصویری و اسنادی از دوران دفاع مقدس، آثار پژوهشی و هنری، و بازآفرینی صحنههای حماسهآفرین ملت ایران در مقابله با استبداد و تجاوز بیگانگان است.
نظر شما