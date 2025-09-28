وعده وزارت بهداشت برای پیگیری مطالبات پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، چهارمین جلسه کارگروه ویژه پیگیری مسائل پرستاری برگزار و موضوعاتی از جمله محاسبه ساعت کاری در تعطیلی روزهای پنجشنبه در برخی استانها، افزایش تعرفه خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۵، بورسیه دانشجویان پرستاری و فوقالعاده تماموقت گروه پرستاری مورد بررسی قرار گرفت.
عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، با اشاره به تعطیلی پنجشنبهها در برخی استانها، گفت: برای تعیین نحوه اعمال تعطیلی، استعلام لازم از وزارت کشور انجام خواهد شد تا ارزش نسبی ساعات کاری مشخص شود. همچنین مابقی مسائل مربوط به محاسبه فوقالعاده و ارزش واقعی با همکاری دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، بررسی و تعیین خواهد شد.
وی افزود: پیگیری دقیق این موضوعات با هدف حفظ حقوق کارکنان پرستاری و ارتقای کیفیت خدمات درمانی انجام میشود و وزارت بهداشت در تلاش است تصمیمات نهایی به صورت شفاف و قانونی ابلاغ شود.
نظر شما