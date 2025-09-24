می خواهند آموزش پرستاری را به نیم قرن قبل برگردانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، اصغر فتائی، درباره جذب دانشجوی پرستاری در مراکز غیرانتفاعی بیان کرد: درباره چالش این روزها که آموزش غیرانتفاعی در مراکز غیر آکادمیک مطرح است باید گفت این مراکز به طور مشخص استانداردهای لازم را ندارند و نمیتوانند داشته باشند.
وی افزود: همچنین با توجه به سهمیه ۳۰ نفری که برای مرکز علمی-کاربردی هلال و مؤسسه آموزشی غیر انتفاعی مشهد در دفترچه کنکور در نظر گرفته شده، اگر بحث سهمیه مطرح بود، با توجه به داشتن ۲۲۰ دانشکده پرستاری در کشور اگر به هرکدام یک نفر سهمیه اضافه میکردیم، بیش از ۶ برابر این سهمیه میتوانستیم دانشجو جذب کنیم.
فتائی ادامه داد: بنابراین موضوع سهمیه مطرح نیست، موضوع شکستن قبح آموزشهای آکادمیک پرستاری و برگشت به نیم قرن پیش است.
وی گفت: زحمتهای زیادی کشیده شده تا پرستاری امروز بهصورت تخصصی در آمده است، اکنون کمبود پرستاری نباید باعث این شود که با آموزشهای غیر آکادمیک، استانداردها را رعایت نکنیم و در نهایت خروجی آموزشهای غیر استاندارد این باشد که خدمتگیرندههای پرستاری که مردم هستند صدمه ببینند.
وی اضافه کرد: همه تلاشهایی که میکنیم به این دلیل است که خدمت خوب و قابل قبولی به بیمار در مراکز درمانی ارائه شود.
فتایی گفت: اگر آموزش پرستاری در مراکز غیر استاندارد در کشور به رویه تبدیل شود. مطمئن باشید در آینده باعث صدمات جبرانناپذیری در حوزه پرستاری خواهیم بود و خطاهای درمانی بهمراتب چندین برابر خواهد شد.
رئیس انجمن صنفی پرستاری بیان کرد: متأسفانه از ماست بر ماست. هفته گذشته در نشستی که با مشاور معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این خصوص داشتم، گفتند که بورد پرستاری آموزش کارشناسی پرستاری در مراکز غیر انتفاعی را تأیید کرده است. زمانی که بورد پرستاری کشور تأیید میکند کار همه را هم سخت میکند.
فتائی گفت: بهعنوان انجمن صنفی پرستاری کشور مخالفت خود را با آموزش پرستار در مراکز غیر استاندارد اعلام میکنیم، اما از طرف دیگر چه انجمن ما و چه سازمان نظام پرستاری و چه هر نهاد پرستاری دیگر در چالش هستیم که چرا بورد پرستاری این مراکز را تأیید کرده است.
وی افزود: در زمینههای دیگری مانند آموزشهای بیمارستانی در سال ۱۳۹۰ با اعلام موضع قاطع در پی نشست نهادهای پرستاری کشور توانستیم این موضوع را متوقف کنیم، امروز هم مطمئن هستم با موضعگیری قاطع از طرف مجمع تشکلهای پرستاری کشور و اعلام آن به متولیان امر، این موضوع هم ختم به خیر خواهد شد.
