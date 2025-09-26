به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دهمین دوره آزمون صلاحیت حرفهای گروه پرستاری روز پنجشنبه سوم مهر ۱۴۰۴، با حضور بیش از ۱۶ هزار و ۶۰۰ پرستار در سراسر کشور برگزار شد.
عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: آزمون صلاحیت حرفهای برای متقاضیان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشتههای پرستاری، اتاق عمل و هوشبری برگزار و بهطور همزمان در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور اجرا شد تا دسترسی به این فرآیند برای پرستاران تسهیل شود.
وی افزود: صدور پروانه صلاحیت حرفهای تنها محدود به ارتقای پستهای مدیریتی یا تأسیس مراکز مشاوره و خدمات مراقبت در منزل نیست؛ بلکه داشتن این پروانه شرط اصلی برای ثبت گزارشهای پرستاری و استفاده از امضای الکترونیک است. همچنین امتیازات عملکرد و تعرفههای حرفهای پرستاران نیز مستقیماً با این پروانه مرتبط است.
عبادی در توضیح روند صدور پروانه گفت: از گذشته تا امروز، پروانه صلاحیت حرفهای بر اساس دو مسیر صادر میشد: یا تکمیل امتیازات بازآموزی و یا قبولی در آزمون. با افزایش تعداد متقاضیان و گسترش مراکز برگزاری آزمون، شمار پرستارانی که پروانه دریافت میکنند هر سال در حال افزایش است؛ تاکنون حدود ۷۵ هزار پروانه صادر شده که بیش از ۴۲ هزار مورد آن به صورت الکترونیکی بوده است.
