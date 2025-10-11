۵ درصد پرستاران کشور در بالین بیماران نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی، به تشریح اهداف کارگروه ویژه پرستاری که به دستور رئیسجمهوری تشکیل شده است، اشاره کرد و افزود: طی هفتههای اخیر پنج جلسه منظم با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان نظام پرستاری و ارکان وزارت بهداشت برگزار شده که نتایج اولیه آن امیدوارکننده است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: این مصوبات در صورت تصویب نهایی در هیئت دولت، میتواند به تحولات مؤثر در وضعیت شغلی و معیشتی پرستاران و سایر گروههای حرفهای نظام سلامت منجر شود.
وی ادامه داد: مسکن و هزینههای زندگی به یکی از دغدغههای جدی پرستاران تبدیل شده است حتی در استانهای کوچک نیز همکاران پرستار با مشکلات جدی در تأمین محل سکونت مواجهاند. به عنوان نمونه، پرستاری با مدرک دکتری و عضو هیئت علمی، با وجود درآمد ماهانه حدود ۲۵ میلیون تومان، ناچار است نیمی از آن را صرف اجارهبها کند. این نشان میدهد باید بخشی از سیاستهای منابع انسانی معطوف به بهبود زیست حرفهای پرستاران باشد.
عبادی افزود: در نظام جدید پرداخت، ضرایب کیفی و ارزش نسبی خدمات پرستاری بازنگری شده است. برای مثال، ضرایب اتاق عمل نسبت به گذشته تا ۴۵ درصد افزایش یافته و بازه ضرایب کیفی از ۰/۸ تا ۱/۱ تعدیل شده است.
وی با اشاره به اصلاحات انجامشده در نسخه جدید نظامنامه تعرفه خدمات پرستاری اظهار داشت: تمامی اشکالات مطرحشده از سوی مدیران پرستاری استانها در این سند بازبینی و اصلاح شده است و امیدواریم با ابلاغ نهایی آن، بخشی از مطالبات جامعه پرستاری تحقق یابد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت، به موضوع «نمره کیفیت خدمات پرستاری» اشاره کرد و گفت: هرچند در نظام تعرفهگذاری، کیفیت مراقبت به عنوان مؤلفه مؤثر در پرداختها لحاظ شده بود، اما به دلیل ضعف نظارت و برخی اشکالات اجرایی، نتوانستیم به اهداف پیشبینیشده دست یابیم.
عبادی همچنین بر ضرورت بازگشت پرستاران شاغل در بخشهای غیر بالینی به عرصه خدمات بالینی تأکید کرد و گفت: به طور میانگین، حدود پنج درصد از پرستاران کشور در بخشهای غیربالینی مشغول کار هستند، اما در برخی دانشگاهها این رقم به بیش از ۱۰ درصد میرسد. باید مدیریتها با دقت بیشتری این موضوع را سامان دهند تا نیروهای پرستاری در جایگاه تخصصی خود ایفای نقش کنند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت نگاه کلنگر در مدیریت منابع انسانی نظام سلامت گفت: اگرچه معاونت پرستاری وظیفه دارد از جایگاه حرفه پرستاری صیانت کند، اما در سطح کلان، تصمیمگیریها باید به گونهای باشد که همه ارکان نظام سلامت از جمله پزشکان، پرستاران و کارکنان بهداشتی به شکل متوازن دیده شوند.
عبادی با اشاره به مشکلات مالی دانشگاههای علوم پزشکی اظهار داشت: حتی اگر تمامی مطالبات دانشگاهها از بیمهها تسویه شود، باز هم بسیاری از دانشگاهها با تراز منفی مواجه خواهند بود. این مسئله ناشی از رشد ناکافی تعرفهها در سالهای گذشته است و باید با بازنگری در ساختار پرداختها و افزایش بهرهوری، اصلاح شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تحقق کامل مصوبات این کارگروه، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از موضوعات اصلی حوزه پرستاری از جمله استانداردسازی نیروی انسانی، جذب سالانه پرستاران، بازنگری در تعرفه خدمات پرستاری، اجرای قوانین حمایتی و بهبود وضعیت معیشت و مسکن پرستاران برطرف خواهد شد.
نظر شما