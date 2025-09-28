  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۹

صهیونیست‌ها در قلب اراضی اشغالی به جان یکدیگر افتادند

صهیونیست‌ها در قلب اراضی اشغالی به جان یکدیگر افتادند

طرفداران و مخالفان کابینه نتانیاهو روز گذشته در قلب اراضی اشغالی با یکدیگر درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تل آویو عصر روز گذشته شاهد وقوع درگیری هایی میان طرفداران و مخالفان کابینه نتانیاهو بود.

ویدئوها و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد راستگراها در اراضی اشغالی به سمت معترضان علیه سیاست های نتانیاهو و کابینه اش حمله ور می شوند.

این افراد به سمت خودروهایی که معترضان سوار بر آنها هستند حمله کرده و سرنشینان را تهدید می کنند.

در ژوئیه گذشته نیز معترضان به سیاست های نتانیاهو در جریان یک تجمع در تل آویو از سمت یک مرد صهیونیست مورد حمله قرار گرفتند. این شخص با خودروی خود به سمت معترضان حمله کرد.

در این میان نیز اعتراضات خانواده های اسرای صهیونیست علیه عملکرد کابینه نتانیاهو و عدم امضای توافق با حماس برای آزادی آنها تشدید شده است.

کد خبر 6604101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها