به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست به نقل از منابع آگاه مدعی شد که ارتش رژیم صهیونیستی بیش از نیمی از شهر غزه را به اشغال خود درآورده است.

بر اساس این گزارش، ۸۰۰ هزار فلسطینی در این منطقه بار دیگر آواره شدند. بخش اطلاع رسانی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جنگنده های این رژیم طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۰ منطقه را در نوار غزه مورد هدف قرار دادند.

این در حالی است که بیمارستان ها، مدارس و زیر ساخت های نوار غزه به ویژه مناطق مسکونی جزو بانک اهداف همیشگی جنگنده های رژیم صهیونیستی است.

لازم به ذکر است که بعد از گذشت ۲ سال از آغاز جنگ غزه نظامیان اشغالگر هنوز نتوانسته اند محل نگه داری اسرای صهیونیست را در این باریکه پیدا کنند.