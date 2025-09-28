  1. بین الملل
۶ مهر ۱۴۰۴، ۷:۳۰

تلویزیون اسرائیل: لحن ترامپ تغییر کرده است

تلویزیون اسرائیل: لحن ترامپ تغییر کرده است

تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی تغییر لحن رئیس جمهور آمریکا در قبال نتانیاهو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در نشست روز دوشنبه خود با نتانیاهو یک جدول زمانی مشخص برای پایان دادن به جنگ غزه ارائه دهد.

در این گزارش آمده است، لحن ترامپ طی هفته های گذشته تغییر کرده است. قرار است موضوع اشغال کرانه باختری نیز در این نشست بررسی شود. این در حالی است که ترامپ مدعی شده بود اجازه نخواهد داد این اراضی اشغالی شود.

لازم به ذکر است که تلاش ظاهری ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه نه از سر دلسوزی برای ساکنان این باریکه بلکه برای عوام فریبی در راستای تصاحب جایز صلح نوبل صورت می گیرد چرا که شخص ترامپ از حامیان اصلی نسل کشی فلسطینی ها در نوار غزه به شمار می رود.

طرح وی برای پایان دادن به جنگ غزه شامل تشکیل کشور فلسطین نمی شود.

