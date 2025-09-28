تمسخر نتانیاهو ادامه دارد؛ دو قاب ماندگار در سازمان ملل متحد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی معاریو، بن کاسبیت روزنامه نگار صهیونیست در مقاله‌ای در این روزنامه با اشاره به مخالفت سرکردگان رژیم صهیونیستی با طرح ترامپ برای اشغال بین‌المللی غزه نوشت که صبر ترامپ در مقطعی به سر خواهد آمد و او درک خواهد کرد که هیچ پیروزی کاملی بر حماس وجود ندارد.

این روزنامه افزود که بتسلئیل اسموتریچ و ایتمار بن گویر وزرای افراطی کابینه رژیم صهیونیستی تهدیدات صریح خود علیه این طرح بیان کردند، به این ترتیب به نظر می رسد اجرای طرح ترامپ، به معنای پایان ائتلاف کابینه رژیم صهیونیستی است.

این گزارش می‌افزاید که بنیامین نتانیاهو دو سال پس از فاجعه هفتم اکتبر احتمالا به مرحله حساس و پایانی خود در زمینه تصمیم‌گیری درباره جنگ غزه رسیده است. او یا باید کلیات طرح ترامپ را بپذیرد و ضمن ادعای پیروزی در جنگ، برای انتخابات نامزد شود، یا سعی کند به تعلل خود ادامه دهد و همچنان جان اسرای صهیونیست را به خطر بیندازد و صبر ترامپ را بیازماید.

به نوشته بن کاسبیت، نتانیاهو باید بین منافع رژیم صهیونیستی و منافع سیاسی محدود خود یکی را انتخاب کند. اما نتانیاهو اولین نخست‌وزیر اسرائیل است که در چنین مخمصه‌ای، هرگز در انتخاب منافع شخصی خود تردید نخواهد کرد.

وی در ادامه ضمن تحلیل سخنرانی بنیامین نتانیاهو در سازمان ملل متحد گفت که این سخنرانی شبیه یک سخنرانی پایانی به نظر می‌رسید، چرا که هیچ تصویری از پیروزی وجود ندارد و به احتمال زیاد 20 اسیر زنده اسرائیلی از دو سال پیش در تونل‌های حماس در حال مرگ هستند.

این تحلیلگر صهیونیست ضمن تمسخر اقدام نتانیاهو در نصب بلندگوهای قوی برای پخش شدن سخنان نتانیاهو در این منطقه، به اوضاع اسفناک نظامیان صهیونیست در طول این جنگ اشاره کرده و نوشت که سربازان ذخیره، که برای دورهای متوالی فراخوانده شدند، خانواده‌های رنج‌دیده، کسب‌وکارهای متوقف شده، بدهی‌ها، و مشکلات خود را رها کردند تا بروند و بلندگوهایی را نصب کنند که هیچ‌کس صدای آن را نشنید.

وی می افزاید که این سخنرانی دو قاب ماندگار داشت؛ یکی بلندگوهایی که در مقابل ویرانه های غزه نصب شده و دیگر خروج دسته جمعی نمایندگان جهان از سالن مجمع عمومی سازمان ملل در ابتدای سخنرانی نتانیاهو که نشانگر وضعیت کنونی اسرائیل است.

بن کاسبیت در پایان تاکید کرد که نتانیاهوآسیبی به رژیم صهیونیستی وارد کرده که ترمیم آن زمان زیادی خواهد برد و شاید طولانی‌تر از بازسازی غزه باشد.