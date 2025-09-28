جزئیات طرح پیشنهادی ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتنپست جزئیاتی را درباره طرح پیشنهادی ۲۱ بندی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه اعلام کرد.
به نوشته پست، این پیشنهاد شامل خلع سلاح حماس، استقرار یک نیروی امنیتی بینالمللی و «طرح توسعهای ترامپ» برای بازسازی این باریکه تحت محاصره است. واشنگتنپست اضافه کرد که «اما امکان دارد که اسرائیل با برخی از این پیشنهادها مخالفت کند.»
واشنگتنپست افزود: پیشنهاد دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه با توقف فوری تمامی عملیاتهای نظامی آغاز و خطوط درگیری در مکانهای فعلی منجمد میشود و ظرف ۴۸ ساعت، تمامی ۲۰ گروگان (اسیر) زنده و اجساد بیش از ۲۰( اسیری) که گمان میرود مرده باشند، آزاد میشوند.
