  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۰

جزئیات طرح پیشنهادی ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه

جزئیات طرح پیشنهادی ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه

واشنگتن‌پست جزئیاتی را درباره پیشنهاد ۲۱ بندی رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن‌پست جزئیاتی را درباره طرح پیشنهادی ۲۱ بندی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه اعلام کرد.

به نوشته پست، این پیشنهاد شامل خلع سلاح حماس، استقرار یک نیروی امنیتی بین‌المللی و «طرح توسعه‌ای ترامپ» برای بازسازی این باریکه تحت محاصره است. واشنگتن‌پست اضافه کرد که «اما امکان دارد که اسرائیل با برخی از این پیشنهادها مخالفت کند.»

واشنگتن‌پست افزود: پیشنهاد دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه با توقف فوری تمامی عملیات‌های نظامی آغاز و خطوط درگیری در مکان‌های فعلی منجمد می‌شود و ظرف ۴۸ ساعت، تمامی ۲۰ گروگان (اسیر) زنده و اجساد بیش از ۲۰( اسیری) که گمان می‌رود مرده باشند، آزاد می‌شوند.

کد خبر 6604173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها